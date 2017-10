2012 va fi un an mai bun. Să dea Domnul!

Momentul sărbătorilor de iarnă este unul al bilanțurilor, dar și al speranțelor. Înainte de a păși în noul an, mai tot omul pune pe răboj realizările și neîmplinirile, bucuriile și supărările adunate în anul ce se încheie, trage linie și socotește. În fața rezultatului, își spune: „Uite că n-a fost un an chiar atât de prost. Putea fi și mai rău. Am visat la mai mult, dar s-a împlinit prea puțin.”Apoi, scrutând cu ochiul minții viitorul, alungă din inimă dezamăgirile anului ce trece, făcând loc speranțelor pentru anul ce vine. Se înseninează, zicându-și: „Vom avea, cu siguranță, un an mai bun. Să dea Domnul!“. Bilanțurile economice ale ultimei jumătăți de deceniu au fost incredibile pentru omenire. 2007 a fost anul unei creșteri economice cum nu s-a mai văzut, dar mai ales al marilor afaceri speculative. 2008 a fost cel al adevărului, când acumulările uriașe de „toxine bancare” au declanșat boala organică a economiei mondiale. Omenirea a trecut de la extazul boom-ului economic la agonia recesiunii.2009 a fost anul abisal, în care economia s-a prăbușit în prăpastia crizei economice, având o singură speranță: căderea să înceteze cât mai repede. În 2010, ajunsă pe fundul prăpastiei, economia mondială a început să caute drumul ieșirii din recesiune, poticnindu-se la fiecare pas și sacrificând milioane de locuri de muncă. 2011 a fost anul timidei relansări economice, frânate de criza datoriilor suverane. Omenirea, în frunte cu Europa, a descoperit că bugetele statelor atârnă prea greu de gâtul economiilor naționale, împiedicându-le să iasă la liman. Vă întrebați: cum va arăta eco-nomia noului an? În niciun caz nu va semăna cu cea din 2007, dar nici cu a anilor 2008, 2009, 2010 sau 2011. De la fiecare va moșteni câte o „genă”: visarea, de la 2007; înțelepciunea, de la 2008; modes-tia, de la 2009; perseverența, de la 2010; clarviziunea, de la 2011. Cu o asemenea „zestre genetică”, economia noului an va avea forță, vigoare, va ști ce cale să urmeze. Să alungăm, deci, din inimă dezamăgirile, să punem în loc speranțele, visele și voința de a le împlini și să ne înseninăm, zicându-ne: „2012 va fi un an mai bun. Să dea Domnul!”