2012, un an mult mai greu decât 2011 pentru întreprinzătorii constănţeni

2012, un an mult mai greu decât 2011 pentru întreprinzătorii constănțeni

2012 nu a fost nici pe departe unul bun pentru întreprinzătorii constănțeni. Mulți sperau, la sfârșitul lui 2011, ca următoarele 12 luni să fie ceva mai bune decât precedentele, dar pentru sute dintre ei nu a fost deloc așa și în cele din urmă au renunțat. În plus, numărul celor care au pornit noi afaceri s-a diminuat considerabil, semn că tot mai puțini au încre-dere în forțele proprii și într-o stabilitate a mediului de afaceri, în general. Datele statistice ale Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), aferente perioadei ianuarie - noiembrie 2012, comparativ cu perioada similară a anului precedent, arată cât de mult a făcut „curățenie” această perioadă de criză econo-mică.Mai exact, în primele 11 luni ale anului în județul Constanța numărul dizolvărilor înregistrate a ajuns la 1.078, extrem de mare dacă facem comparație cu primele 11 luni din 2011, atunci când cifra era de doar 676.Și la capitolul radieri și suspendări lucrurile au stat mult mai rău decât în 2011, însă dife-rențele nu sunt chiar atât de mari. În primul caz, datele statistice de pe acest an arată o cifră de aproa-pe 2.500, pe când în perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2011 ajungeau să fie radiate 2.470 de firme. În ceea ce privesc sus-pendările de activitate efectuate în perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2012, situația stă ceva mai bine, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, însă și în acest caz vorbim despre o cifră mai mare. Astfel, în primele 11 luni ale acestui an au fost nevoite să-și suspende activitatea aproape 1.240 de firme, pe când anul trecut doar 1.140 au ajuns în această situație.Din păcate, nici pe înmatriculări lucrurile nu au mers mai bine în 2012. Cifrele au fost mai mici comparativ cu 2011 și la societăți comerciale, dar și la PFA, II, SA sau IF. Dacă anul trecut numărul sărea de 4.900, în 2012 nu a ajuns nici la 4.100. Așa se face că la această oră județul Constanța se poate lăuda că mai are aproape 37.900 de comercianți activi, dintre care puțin peste 28.000 de persoane juridice și în jur de 9.400 de persoane fizice autorizate.Reprezentanții ONRC au explicat că sunt considerate active, din punct de vedere juridic, firmele înregistrate în Registrul Comerțului care nu și-au declarat suspendarea activității și nu se află în niciuna din stările ce pot duce la pierderea personalității juridice. Din numărul total de firme înregistrate în Registrul Comerțului, au fost excluse firmele cu suspendare temporară a activității, sucursalele fără personalitate juridică, firmele radiate, firmele aflate în dizolvare, lichidare, reorganizare judiciară, faliment, insolvență etc.