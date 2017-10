2012, un an în care profitul doar a rânjit agenţiilor imobiliare constănţene

2012, un an în care profitul doar a rânjit agențiilor imobiliare constănțene

2012 a fost un an nici bun, nici foarte rău pentru agențiile imobiliare constănțene, sau cel puțin așa spun administratorii lor. Mulți se declară ceva mai mulțumiți decât în 2011, însă în ceea ce privește 2013 sunt destul de rezervați. Administratorii cei mai împăcați cu situația actuală par să fie cei care au ținut cont de avertismentele date de specialiști vizavi de situația economică per ansamblu, și astfel au avut așteptări destul de realiste. „Pentru noi a fost exact cum ne-am dorit. Având semnale mai mult negative, am sperat ca 2012 să fie măcar ca 2011, iar dorința ni s-a împlinit. Am avut parte de tranzacții și încasări la nivelul anului 2011. N-a mai fost efervescența boom-ului imobiliar, dar suntem pe plus”, a spus directorul All Imobiliare, Marius Coman.2013, privit cu oarecare teamăAgenții imobiliari constănțeni n-au foarte mari așteptări nici de la 2013. Speră ca numărul tranzacțiilor să sporească, dar nimeni nu se așteaptă la o revenire clară a pieței. „În ciuda a ceea ce s-a vehiculat, piața s-a mișcat destul de bine în 2012, ceva mai bine decât în 2011 - s-a simțit o oarecare creștere a numărului de tranzacții - și speranțele sunt spre mai bine. Pentru 2013 ne propunem să ridicăm nivelul prețurilor la terenuri”, a precizat administratorul Danicris Intermed, Monica Oprea.Reprezentantul New Life Imob, Cornelia Pavel, nu crede că 2013 va fi mai bun: „2012 a fost un an bun, nu foarte bun, dar suntem conștienți că urmează zile negre în 2013”.Pe de altă parte, directorul All Imobiliare este mult mai optimist, și nu pentru că ar avea cine știe ce așteptări în ceea ce privește revigorarea pieței, ci pentru că speră să finalizeze o tranzacție destul de mare: „2013 sperăm, în primul rând, să fie măcar ca 2012, pentru că semnalele sunt pline de negativism, și mai sperăm finalizarea unei tranzacții mari, cu un parc eolian”.Tranzacțiile cele mai mari, în jur de 200.000 de euroÎn 2012 nu s-au realizat tranzacții cu valori extrem de mari, decât pe alocuri. Anii de boom în care se intermediau vânzări la ordinea zilei de multe sute de euro au apus de mult. Acum, fără câteva excepții, valoarea maximă a acestora nu depășește 200.000 de euro. „Cea mai mare tranzacție aș dori să o păstrez confidențială, iar pe locul doi urmează o hală vândută cu 200.000 de euro. Față de boom-ul imobiliar, cifra de afaceri este la un sfert”, a mai spus Marius Coman.Un alt exemplu, această sumă maximă este ceva mai mare, 240.000 de euro, în cazul Danicris Intermed.