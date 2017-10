2012, anul cu cea mai mare creştere în turism?

2012, anul cu cea mai mare creștere în turism?

Anul 2012 poate deveni o premieră la capitolul creșteri în turism, existând premise ca maximul înregistrat în 2008 să fie depășit în acest an, sunt de părere reprezentanții Ministerului Turismului. „Statisticile arată că începem să înregistrăm creșteri reale în turism, după ce ultimii ani au fost marcați de recuperarea scăderilor înregistrate imediat după debutul crizei economice mondiale. România se află, practic, într-un punct de cotitură în acest domeniu și este foarte important să intensificăm colaborarea cu mediul de afaceri din turism, pentru a putea concretiza această oportunitate”, a afirmat Cristian Bărhălescu, secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului.Acesta a mai adăugat că în ultimii trei ani, în perioada 2009 - 2011, numărul total de turiști care au vizitat România s-a situat constant sub maximul atins în 2008, de 7,12 milioane de turiști. „Dacă analizăm evoluția pe primul semestru, începând din acest an, putem înregistra creșteri reale. Un bun exemplu în favoarea acestei afirmații sunt chiar cifrele comunicate de patronate cu privire la gradul de ocupare de 100% a unităților de cazare de pe litoral, din ultimul sfârșit de săptămână”, a adăugat Cristian Bărhălescu.Declarațiile secretarului de stat Bărhălescu au fost făcute cu ocazia primei sale întrevederi cu mediul de afaceri din turism, în cadrul Consiliului Consultativ al Turismului (CCT), reunit ieri la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului.