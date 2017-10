2011 a fost dezastruos pentru mişcarea sindicală din România

1

despre sindicate

Motto:" Nici un rege nu este atat de sigur de locul sau de munca precum un lider sindical"(G.B.Shaw).Sindicatele,nu numai in Romania,au devenit institutii privilegiate carora nu li se aplica regulile generale de drept.Ele sunt daunatoare in plan economic si extrem de periculoase in plan politic.Sindicatele reprezinta un factor de descurajare a investitiilor.Sindicatele au devenit instrumente in mana partidelor prin modul in care organizeaza grevele.Pana si asa zisa pichetare "pasnica" reprezinta un tip de presiune asupra celor considerati adversari politici.Nu mai vorbim de liderii de sindicat,gen Mitrea care si-au transformat sindicatele in partide.In sindicate nu exista democratie.Cei care detin puterea sindicala nu organizeaza alegeri si au devenit un soi de satrapi cu averi uriase.Coruptia din sindicate o depaseste pe cea din partide.Sindicatele sunt necesare,dar trebuie reformate total si puse realmente in slujba salariatilor.