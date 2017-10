2010 - anul în care soarele n-a mai răsărit pe piaţa energiilor neconvenţionale

2010 - anul în care soarele n-a mai răsărit pe piața energiilor neconvenționale

Un sistem complet de încălzire a apei cu energie solară este compus din unul sau două panouri fotovoltaice și un boiler. Dacă fiecare panou are o putere de 2.000 W, iar boilerul are o capacitate de 300 litri, consumul anual de energie se reduce cu 3.000 – 3.200 kW. În același timp, emisiile de CO2 în aer se diminuează cu 4,7 tone/an. „Fără doar și poate, este o investiție. Un sistem cu două panouri de 2.000 W și un boiler de 150 litri costă 2.600 euro, cu TVA și montaj incluse. Pentru boilere mai mari, de 350 – 400 litri, prețul crește proporțional, ajungând până la 3.000 – 3.500 euro. Totul depinde de consum și de ce capacitate vrea să acopere clientul”, a declarat, pentru Cuget Liber, Eusebiu Voinea, managerul Solarom Constanța, firmă care comercializează sisteme „verzi”. În ciuda beneficiilor, marele dezavantaj al energiilor neconvenționale este nivelul încă prea mare de „nou”. Ca și în cazul noilor soluții de construcții, oamenii nu au pe deplin încredere în performanțele unui panou solar sau al unei turbine eoliene. De asemenea, acestor sisteme le lipsește proba timpului. Abia peste 10 – 15 ani, când un panou solar va fi rezistat un sfert de secol, producând energie în mod constant, va exista o dovadă clară a siguranței sale. „Pe lângă asta, oamenii nu mai sunt dispuși să investească, întrucât trecem printr-o perioadă incertă din punct de vedere economic. De aceea, business-ul merge destul de prost acum. În 2008, primul nostru an pe piață, am vândut mai mult decât în 2009 și primele patru luni din 2010 la un loc. Iar atunci nu aveam nici măcar promovare. Sperăm că va ieși soarele din nou, mai devreme sau mai târziu. Deocamdată nu se întâmplă nimic”, spune Voinea. Garanția minimă pentru un sistem de încălzire a apei cu energie solară este de cinci ani, indiferent de apa care este colectată. Comercianții spun însă că un sistem bun rezistă în medie 20 – 25 de ani. Cert este că investiția se amortizează extrem de repede. Calculele arată că o familie care ar consuma 200 – 250 litri de apă caldă pe zi ar putea recupera o investiție de 3.500 euro în cel mult patru ani. În 20 de ani, economiile făcute s-ar ridica la peste 20.000 euro, bani care, în mod normal, ar fi fost cheltuiți pe facturi la energie. „Acolo unde consumul este mare, investiția se recuperează și mai repede, în maximum 12 luni. Am avut un client care avea o sală de sport și plătea lunar în jur de 15.000 lei pentru gaze. I-am montat patru sisteme solare și, în niciun an, și-a recuperat toți banii. În total, a plătit facturi la gaze în valoare de 15 lei, pentru zilele în care a funcționat centrala”, mai spune Eusebiu Voinea.