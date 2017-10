2008, anul recordurilor pe canalele navigabile

Anul 2008 a fost unul extrem de bun pentru canalele navigabile românești. Transportul susținut de cereale din România și din restul țărilor din centrul Europei a ridicat traficul total la peste 28,6 milioane tone capacitate, până pe 17 decembrie. „Am realizat astfel 99,78% din prognoză. Până la sfârșitul anului estimăm că vom avea un trafic de 29,5 milioane tone capacitate, cu 3 milioane mai mult față de 2007", spune Ovidiu Cupșa, directorul general al CN „Administrația Canalelor Navigabile“ (ACN) Constanța. Pe lângă faptul că este primul de an de creștere, după 2005, anul 2008 marchează și mai multe recorduri pentru canalele navigabile. Pe 28 septembrie s-a înregistrat cel mai mare trafic zilnic din istoria canalului Dunăre - Marea Neagră, de 204.500 tone capacitate. Vechiul record data din 2005 și era de 164.000 tone capacitate. De asemenea, în lunile octombrie și noiembrie s-a depășit pentru prima dată pragul de 3 milioane tone capacitate, respectiv 3,3 milioane t.c. în oc-tombrie și 3,25 milioane t.c. în noiembrie. În intervalul 1 ianuarie - 17 decembrie, canalele navigabile au fost traversate de 20.058 nave, fiind efectuate 9.225 de ecluzări. „Pe canal nu s-a simțit criza financiară. A fost un an agricol bun pentru România și Europa, traficul de cereale fiind un factor decisiv în redresarea din 2008 a canalului. În primele luni, exporturile de cereale au fost foarte mici, întrucât 2007 a fost an secetos. Acum însă, sunt șanse ca și 2009 să înceapă în forță, pentru că traficul de cereale continuă până la jumătatea anului”, spune Ovidiu Cupșa. O prognoză optimistă pentru 2009 indică un trafic de 31,2 milioane capacitate. „O prognoză pesimistă ar fi de 28 milioane tone capacitate, în condițiile în care vom resimți pe canal efectele crizei financiare. Avem însă motive să credem că traficul se va menține la un nivel ridicat, asemănător cu cel din 2008", mai spune directorul general al ACN Constanța. Un semn bun în acest sens este creșterea traficului extern pe canalele navigabile, care a avut o pondere de 35% din totalul tranzitului de mărfuri, în creștere cu 8% față de anul trecut. Pentru ca transportul pe apă să rămână atractiv pentru operatori, ACN a decis să mențină, și în 2009, aceleași tarife de tranzitare a canalelor navigabile. Este al doilea an consecutiv când tarifele nu sunt majorate, în condițiile în care restul societăților de transport rutier și feroviar anunță că vor mări tarifele cu circa 20%. „Pentru operatorii importanți menținem sistemul de reduceri, în funcție de cantitatea de mărfuri transportată. În acest fel, ei nu își mai împart mărfurile pe diferite rute de transport. Știu că dacă ating un anumit prag pe canal, vor beneficia de tarife mai mici”, explică Ovidiu Cupșa. În acest an, veniturile ACN se ridică la circa 37 milioane lei, realizate în proporție de 101%, cel mai mare nivel de la înființarea companiei. Cifra de afaceri a crescut cu circa 36,4% față de 2007 și cu 32,7% față de 2006. Profitul brut estimat pentru 2008 este de circa un milion lei, de trei ori mai mare decât profitul propus inițial, de 293.000 lei.