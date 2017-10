2.789 firme mici şi mijlocii din judeţul Constanţa sunt în insolvenţă

1

ciudat!

unele firme nu se potapropia de un credit, desi ar putea sa fie lansate efficient pe piata si au garantia necesara pentru imprumut (plus Marfa luata), altele iau bani cu lopata, dar nu sunt in stare sa faca nimic cu ei. Si ajung in insolventa... Asa le trebuie daca au luat credite fara sa fie siguri de posibilitatea rambursarii lor. Si asa le trebuie si functionarilor bancari, care se inregistreaza cu minusuri... Faliment, concedieri etc. Astea sunt lectiile economiei de piata pentru un system corrupt si inechitabil. Nu te mai poti duce la sefu cu jalba, sa te ierte. Eventual sa deschizi usa cu capu sau sa trimiti nevasta sa negocieze... De asta economia de piata e sanatoasa si cea dirijata nu. Ati incercat sa dirijati -si in noile conditii- piata. Meritati lectia! In ceea ce priveste legea insolventei si a falimentului, sunt -ca toate legile noastre- gresite din start. Legi facute de hoti, pentru hoti...