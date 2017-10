189 de finanţişti constănţeni au primit preaviz

189 de finanțiști constănțeni au primit preaviz

Ştire online publicată Marţi, 06 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

S-a declanșat reorganizarea Fiscului din Constanța. Ieri, un număr de 189 de angajați din cadrul fostei Direcții Generale a Finanțelor Publice Constanța au primit preaviz. Asta după ce, în dimineața zilei de ieri, conducerea ANAF anunța public că unii funcționari publici vor primi preavize, ca parte a procesului de reorganizare, și vor putea opta pentru ocuparea unor locuri de muncă vacante, selecția urmând să fie făcută prin concurs dacă cel puțin două persoane aleg același post, a anunțat ieri instituția.„În cadrul procesului de reorga-nizare, numărul de posturi la nivelul instituției rămâne același, structura organizatorică devenind mai flexibilă, funcție de amploarea activității desfășurate pe regiunile stabilite. Astfel, o parte dintre funcționarii publici vor primi preavize și vor avea posibilitatea să opteze, în cadrul numărului total de posturi invocat, în funcție de pregătirea fiecăruia, pentru ocuparea unuia dintre posturile alocate activităților deficitare (Direcția Generală Antifraudă Fiscală, Direcția Generală pentru Administrarea Marilor Contribuabili, inspecție fiscală, IT, juridic, executare silită, etc)”, arată ANAF, într-un comunicat.Instituția nu precizează câți funcționari vor primi preavize.Potrivit ANAF, în termen de șapte zile lista posturilor vacante va fi definitivată și publicată la sediile unităților fiscale teritoriale ale ANAF și postată pe site-ul instituției.„În cazurile în care pentru același post optează doi sau mai mulți funcționari publici, se va organiza concurs pentru ocuparea funcției de execuție sau de conducere”, precizează ANAF.Guvernul a avizat, la sfârșitul lunii iunie, înființarea Direcției Antifraudă, care va funcționa inclusiv sub supravegherea Parchetului de cercetare penală, prin preluarea activității Autorității Naționale a Vămilor și Gărzii Financiare.În primăvara acestui an, premierul a anunțat că Agenția Națională de Administrare Fiscală, Garda Financiară și Direcția de Control Vamal vor fi reorganizate într-o Direcție Antifraudă, care se va ocupa țintit de combaterea evaziunii fiscale la accize, legume-fructe și alte produse, nu de „buticul din colț”.El a arătat că dorește ca noua Direcție Antifraudă să lucreze ca un „DNA al Fiscului” și să aibă inclusiv competențe de cercetare penală, sub îndrumarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată (DIICOT).