150 de voluntari şi echipajele unor nave au făcut curăţenie în portul Constanţa

150 de voluntari și echipajele unor nave au făcut curățenie în portul Constanța

Acțiunea dedicată unei Românii mai curate s-a desfășurat și în portul Constanța, în ziua de 24 septembrie 2011. Potrivit comunicatului de presă: „Proiectul „Let’s Do It, Romania!” a prins contur în portul Constanța, ca urmare a acordului de parteneriat semnat de ministrul transporturilor și infrastructurii, Anca Boagiu, cu Asociația Viitorul în Zori. Acțiunile acestui proiect s-au desfășurat sub sloganul: Curățenie în toată țara, într-o singură zi!”.Din cadrul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, aproximativ 150 de voluntari au participat la acțiunea de curățenie pe platformele portuare, pe drumurile din port, în parcuri, în zonele de acces. În bazinul portuar, s-au implicat echipajele navelor cu responsabilități privind curățenia. CNAPMC a anunțat că „va monitoriza mai atent, pe viitor, toate activitățile de curățenie, atât în portul Constanța, cât și în porturile Mangalia și Midia, pentru a-și dovedi încă o dată seriozitatea și respectul pentru un mediu curat“.