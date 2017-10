15.000 de navigatori au sărbătorit Ziua Marinei Române pe mare

Ieri, după festivitățile de Ziua Marinei Române, care au avut loc pe faleza din Constanța, Sindicatul Liber al Navigatorilor a organizat o întâlnire cu marinarii, familiile lor și presa, la SeamenŽs Club (Clubul Marinarilor). În deschiderea reuniunii, Adrian Mihălcioiu, președintele SLN și șef al Inspectoratului ITF - România, a făcut următoarea declarație:„Astăzi, am sărbătorit Ziua Marinei Române. Au trecut 114 ani de la prima sărbătoare a marinarilor. Suntem bucuroși să le urăm tuturor navigatorilor noștri un călduos «La mulți ani!» și «Vânt bun din pupa!» Le urăm „«La mulți ani!» și famililor lor și tuturor celor care poartă numele de Maria!Avem 33.000 de navigatori români, dintre care 15.000 sunt pe mare, în acest moment. Cei mai mulți dintre ei sărbătoresc prin muncă această zi. Când vor reveni acasă, la familiile lor, vor avea parte de o sărbătoare în familie.De la precedenta Zi a Marinei Române a trecut un an destul de greu. Multe dintre problemele navigatorilor nu sunt rezolvate. Convenția internațională privind munca și viața pe mare MLC - 2006 nu este încă transpusă în legislația națională, deși România a ratificat-o. Controalele la bordul navelor străine care intră în porturile maritime românești nu se desfășoară încă la nivelul standarelor internaționale impuse de MLC - 2006.Pe mările și oceanele lumii încă mai avem navigatori români care se confruntă cu necazuri. Chiar în acest moment avem un echipaj românesc care are probleme cu repatrierea. Sperăm să se fi rezolvat astăzi datorită intervenției Ministerului Afacerilor Externe. Recent, am mai avut cazul unui navigator abandonat în Siria și al altuia abandonat în Bahrein. Cu ajutorul Ministerului Afacerilor Externe, căruia îi mulțumim pe această cale, am reușit să-i aducem acasă.Sperăm să avem în continuare un an mai bun și, în 2017, de Ziua Marinei Române, să avem mai multe realizări, pe plan legislativ, în folosul marinarilor.”