140 de navigatori români muncesc în flota Sea - tankers

- Interviu cu căpitanul Hakim Boukhemma, crew managerul companiei Sea - tankersCăpitanul Hakim Boukhemma este crew managerul companiei Sea - tankers, liderul flotei maritime franceze în transportul produselor petroliere albe. Aceasta deține o flotă tânără și modernă, formată din tancuri de produse petroliere rafinate, de produse chimice și LNG, de la 3.000 tdw până la 19.000 tdw, pe care muncesc numeroși români.Flota Sea – tankers asigură serviciul de cabotaj internațional în zona Caraibelor, SUA, Africa de Vest, Mediterana și Europa de Nord.Prezent la Constanța, unde a vizitat Agenția de crewing Arpinav și Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, Hakim Boukhemma a binevoit să răspundă la întrebările cotidianului „Cuget Liber”.- Domnule căpitan Hakim Boukhemma, câți navigatori muncesc pe navele companiei Sea – tankers, din care câți sunt români?- În prezent, pe navele noastre muncesc 400 de navigatori, din care 140 sunt navigatori români. Dintre aceștia, 100 sunt ofițeri, inclusiv comandanți și șefi mecanici, iar 40 sunt nebrevetați.- Printre navigatorii români sunt și femei?- Nu sunt multe femei-navigatori care au solicitat să muncească pe navele noastre, dar au fost câteva femei – ofițer punte.- Cum apreciați calitatea navigatorilor români?- Colaborăm din 1996 cu Agenția de crewing Arpinav, care ne furnizează navigatori români. Avem un corp de navigatori care este deja selecționat, dedicat companiei, fidelizat, pe cale l-am format în timp. Nu pot vorbi despre ceilalți navigatori din România, dar pot vorbi despre calitatea înaltă a celor din compania noastră.- Navigatorii români au continuitate mare în compania dvs., ajung să iasă la pensie de la Sea – tankers?- Bineînțeles! Sunt destul de mulți navigatori români care au ieșit la pensie din compania noastră. În principiu, e vorba de comandanții și șefii mecanici care acum sunt la pensie și au fost înlocuiți cu noile generații.- Până la ce vârstă se poate naviga la compania dvs.?- Începând cu vârsta de 55 de ani, navigatorii pot ieși la pensie în Franța, pentru că au un regim special, ca și lucrătorii de la căile ferate și din aviație. În realitate, navigatorii nu se pensionează la 55 de ani. Dacă nu și-au depus cererea de pensionare, compania nu îi poate trimite, din oficiu, la pensie. Franța are un regim particular. Spre exemplu, în Belgia se iese la pensie la 62 sau 65 de ani.- Navigatorii români primesc pensia de la statul francez?- În baza convențiilor dintre Franța și România, navigatorii români primesc pensia din statul de rezidență. Deci, navigatorii români sunt transferați pe o perioadă determinată pe navele companiei Sea – tankers și li se aplică regimul de pensii conform legislației din România, unde ei cotizează. Nimeni nu navigă la noi fără carte de muncă.- Ați vizitat, astăzi, Centrul de Perfecționare CERONAV. Ce impresie v-a făcut?- Am fost foarte surprins de investiția enormă care s-a făcut la CERONAV. Am văzut că e dotat cu simulatoare pentru punte, compartimentul mașini, încărcare marfă, pentru securitate. Sunt profund impresionat! Comparându-l cu centrele de perfecționare de pe continentul nostru, am constatat că se încadrează în standardele europene. Bravo!- Asigurarea stagiilor de practică pentru cadeți constituie una dintre problemele cu care se confruntă învățământul marinăresc din România. Compania dvs. asigură locuri de practică pentru cadeții români?- Desigur, Sea – tankers are cadeți români, pe care îi formăm și dorim să-i vedem ajungând comandanți și șefi mecanici. Ne întinerim echipajele cu cadeți din România. Evident, absorbția acestora se face în limita navelor și locurilor de muncă disponibile. În medie pregătim patru cadeți pe an.