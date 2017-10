În rada portului Bahamas

14 marinari români sunt „prizonieri“ pe nava „Chem Faros“

14 navigatori români, aflați la bordul tancului petrolier de 32.490 tdw „Chem Faros“, sub pavilion Insulele Marshall, nu și-au primit salariile de trei luni. Mai grav este faptul că sunt în pericol să rămână prizonieri pe navă, luni de zile, pentru că proprietarul acesteia, Conquestventure Maritime SA, din Grecia, a dat faliment. „Chem Faros”, construită în 1996, este destinată transportului produselor petroliere și chimice. Făcea curse regulate între Asia și Statele Unite, cu diverse mărfuri, fiind operată de compania Coope-rative Success Maritime SA. Nava a intrat în atenția Gărzii de Coastă a SUA și a Agenției pentru Protecția Mediului, care au investigat abaterile de la legislația privind poluarea. Ancheta a arătat că mecanicul șef al navei, georgianul Sikharulidze, nu a ținut o evidență clară privind gestionarea reziduurilor petroliere și a apei contaminate cu petrol, precum și a modului de utilizare a echipamentului de prevenire a poluării. Potrivit informațiilor date publicității de Garda de Coastă a SUA, investigatorii au descoperit că, din septembrie 2009 până în martie 2010, personalul din compartimentul mașini a pompat apa contaminată peste bord. Numai în perioada 4 martie - 29 martie 2010, au fost deversați în ocean 13.200 de galoni de apă contaminată cu petrol (1 galon = 3,78541178 litri). Chemat în fața instanței de judecată, Sikharulidze a pledat vinovat. El fost sancționat exemplar, trebuind să aleagă între pedeapsa maximă legală de 6 ani de închisoare sau o amendă de 250.000 de dolari plus trei ani de eliberare condiționată. În timp ce procesul se derula la instanța din Carolina de Nord, „Chem Faros” și-a continuat cursele, cu alte echipaje la bord. Ultimul, de 26 de oameni, este format din 14 navigatori români, 9 filipinezi, 2 georgieni și 2 greci. Românii au fost recrutați prin intermediul firmei de crewing Royal Intel SRL, din Constanța, care nu deținea informații despre pățaniile navei și nu avea cum să prevadă necazurile ce urmau să vină. Pe fondul crizei economice, deciziile justiției americane au lovit mortal compania Conquestventure Maritime. „Armatorul a intrat în faliment exact la momentul în care „Chem Faros” se afla în rada portului Bahamas, cu o încărcătură de uree în tancuri - relatează Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor. Plecase din SUA și se îndrepta spre Belgia. Oprise la Bahamas pentru a se aproviziona cu combustibil, alimente și apă. Armatorul nu a mai avut cu ce să achite facturile, pentru că banca a refuzat să-l mai finanțeze. În plus, echipajul nu și-a primit salariile de trei luni.” Liderul SLN a luat legătura cu armatorul și avocatul firmei, care au confirmat falimentul și i-au adus la cunoștință că echipajul a primit, de curând, alimente și apă, dar că nava nu-și mai poate continua voiajul, pentru că nu are combustibil. „Cei 14 navigatori români nu sunt membrii noștri de sindicat și nu au un contract de muncă tip ITF (Federația Internațională a Transportatorilor). Cu toate că nu sunt înscriși în organizația noastră, le-am asigurat consilierea în mod gratuit, înainte de îmbarcare. Pentru că dețineam informații corecte despre navă, i-am sfătuit să nu plece în acest voiaj. Nu ne-au ascultat, preferând să-și asume un mare risc. Din păcate, previziunile noastre s-au împlinit, ca în multe alte cazuri asemănătoare. Acum, totul depinde de banca finanțatoare. Dacă aceasta va relua finanțarea voiajului, nava va ajunge la destinație, va descărca și echipajul va fi repatriat. Apoi, se poate lua orice decizie în legătură cu nava. Cea mai gravă alternativă ar fi ca tancul petrolier să rămână în ancoră, în rada portului Bahamas, până se finalizează procedura falimentului. Ar putea dura ani, timp în care situația echipajului va deveni dramatică” - a afirmat Mihălcioiu. El a precizat că, prin grija unui om de afaceri român, aflat în Bahamas, marinarii români primesc cartele telefonice și pot lua legătura cu țara. În prezent, nava nu are alte posibilități de comunicare. Conform legii române, compania de crewing care i-a recrutat pe navigatori are obligația să-i repatrieze și să le achite salariile restante. Obligația nu poate fi pusă în aplicare, cel puțin la acest moment. „Chem Faros” nu poate rămâne fără echipaj, pentru că nu-i permit legile navigației și autoritățile portuare. Nu poate să facă nici schimbul de echipaj, pentru că armatorul e falit. Practic, cei 14 români și colegii lor sunt prizonieri pe tancul petrolier și nimeni nu poate să prevadă când și în ce fel vor fi din nou în libertate.