13 miliarde de euro pentru șase state UE, prin Instrumentul SURE

Împrumuturile vor ajuta statele membre să facă față creșterii bruște a cheltuielilor publice pentru menținerea locurilor de muncă. Mai exact, vor ajuta statele membre să acopere costurile legate direct de finanțarea schemelor naționale de șomaj tehnic și a altor măsuri similare adoptate ca răspuns la pandemia de COVID-19 și destinate inclusiv lucrătorilor independenți.





Până în prezent, în cadrul Instrumentului SURE, 17 state membre ale UE au primit în total 75,5 miliarde de euro sub formă de împrumuturi „back-to-back”. În ansamblu, Comisia a propus ca 19 țări din UE să primească sprijin financiar în valoare de 94,3 miliarde de euro în cadrul SURE.





Comisia Europeană a transferat 13 miliarde de euro unui număr de șase state membre ale UE, în cadrul celei de a șasea tranșe a sprijinului financiar acordat prin intermediul Instrumentului SURE. Este a treia operațiune de acest fel din 2021. Cehia a primit 1 miliard de euro, Belgia – 2,2 miliarde de euro, Spania – 4,06 miliarde de euro, Irlanda – 2,47 miliarde de euro, Italia – 1,87 miliarde de euro și Polonia – 1,4 miliarde de euro. Este prima dată când Irlanda a primit finanțare în cadrul instrumentului. Celelalte cinci țări ale UE au beneficiat deja de împrumuturi în cadrul SURE.