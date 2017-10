125 de prestatori de servicii auto susţin că asiguratorul Euroins le datorează 4,2 milioane lei

1

Update articol

In calitate de persoana care a facut acest studiu, va aduc la cunostinta ca acestea sunt doar FACTURI CU INTARZIERI DE PLATA si care, am convingerea ca vor fi achitate. O situatie similara a fost inregistrata in luna martie, insa intre timp au fost efectuate plati de aproximativ 100 de milioane de lei (aprox 24 de milioane de Euro). Saptamana viitoare voi pune la dispozitie si documentele aferente. Daca articolul s-ar fi vrut impartial - ar fi trebuit sa ne contacteze si pe noi, datele noastre sunt pe site (www.asar.com.ro). Nu cred ca are rost sa creem panica acolo unde nu este cazul.