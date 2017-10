110 milioane lei de la buget, pentru IMM-uri

Guvernul a aprobat memorandumul privind susținerea a încă patru scheme de ajutor de minimis pentru programele de încurajare și de stimulare a înființării și dezvoltării IMM-urilor, din cele zece programe naționale adresate antreprenorilor în anul 2016.Cele patru scheme de minimis sunt concepute ca programe multianuale până în anul 2020, cu finanțare de la bugetul de stat. Selecția beneficiarilor se face prin înscriere anuală, în limita bugetului alocat fiecărui program, prin legea bugetului de stat.Două dintre programe, Programul național multianual pentru înființarea și dezvoltarea IMM-urilor în mediul rural și Programul național multianual de microindustrializare sunt o premieră pentru ecosistemul antreprenorial românesc. Ele reprezintă o necesitate a dezvoltării economice în sectoare care aduc plus-valoare economiei.Schemele de minimis, inițiate de Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri și gestionate de Oficiile Teritoriale pentru IMM și Cooperație, sunt elaborate pentru anul 2016, cu posibilitatea prelungirii pe următorii ani.Iată cele patru scheme:- Programul pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rîndul tinerilor și facilitatea accesului acestora la finanțare – START, cu un buget de 17 milioane de lei, pentru anul 2016. Se estimează că 141 de societăți comerciale vor beneficia de acest program, că vor crește numărul de locuri de muncă nou create și încasările la bugetele statului. Pentru obținerea unui punctaj maxim, aplicanții trebuie să creeze, prin proiect minim două locuri de muncă. Se acordă punctaj suplimentar pentru cel puțin două locuri de muncă ocupate de șomeri sau absolvenți;- Programul național multianual pentru înființarea și dezvoltarea IMM-urilor în mediul rural are un buget de 25,9 milioane lei pentru anul 2016.Va avea minim 207 beneficiari. Pentru obținerea unui punctaj maxim, aplicanții trebuie să aibă cel puțin 1 loc de muncă ocupat la data lansării aplicației electronice de înscriere și să creeze, prin proiect, minim trei locuri de muncă. Se acordă punctaj suplimentar pentru cel puțin două locuri de muncă ocupate de șomeri sau absolvenți;- Programul național multianual de microindustrializare”, cu un buget de 60,89 milioane lei. Se estimează că va avea un număr minim de 244 de beneficiari. Pentru obținerea unui punctaj maxim, aplicanții trebuie să aibă cel puțin 2 angajați înainte de depunerea cererii de finanațre și să creeze, prin proiect, minim patru locuri de muncă, din care două locuri de muncă să fie ocupate de șomeri sau absolvenți;- Programul național multianual de înființare și dezvoltare de incubatoare tehnologice și de afaceri are un buget de peste 7 milioane lei și se preconizează că va avea minim 120 de beneficiari.Ajutorul de minimis se acordă sub forma unor alocații financiare nerambursabile (AFN) pentru rambursarea cheltuielilor eligibile propuse prin planul de afaceri și aprobate în cadrul etapei de verificare și certificare a cererilor de rambursare a cheltuielilor.Ca efecte ale implementării schemelor de minimis pentru înființarea și dezvoltarea IMM-urilor se preconizează creșterea numărului IMM-urilor nou înființate și creșterea numărului locurilor de muncă nou create și menținute cel puțin până în 2019.