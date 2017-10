108 kg de cocaină ascunse pe corpul unei nave, sub linia de plutire

Poliția a găsit un pachet cu 108 kg de cocaină, care era atașat de corpul bulk-carrier-ului „Cape Maria”, sub linia de plutire, în zona cârmei. Nava era ancorată în radă la Hunterston Bay, Scoția. Vasul sosise din Columbia. Poliția nu a acuzat echipajul. În schimb, trei olandezi aflați într-un hotel au fost arestați în legătură cu această captură. Nava „Cape Maria” are capacitatea de 170.012 tdw, a fost construită în 2005 și este înmatriculată sub pavilion Insulele Marshall.