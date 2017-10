101,6 milioane de euro pentru crescătorii de animale, în 2010

În ciuda numeroaselor promisiuni făcute fermierilor români, de către stat, noile ajutoarele de stat, din perioada 2010 - 2013, din agricultură întârzie să fie acordate. Până în prezent există doar propuneri legislative ale Ministerului Agriculturii (MADR), propuneri ce nu sunt pe deplin susținute de sindicatele din sector. Cultivatorii de plante par a fi cei mai afectați de actuala situație. Ajutoarele financiare pentru irigații au dispărut, fără a exista șanse să mai fie acordate, cel puțin în acest an, potrivit reprezentanților MADR. De asemenea, și sprijinul de la buget pentru culturile agricole calamitate a fost anulat. În schimb, subvenția pentru motorină a reapărut pe ordinea de zi. Doar atât, pentru că reprezentanții Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (DADR) Constanța și fermierii locali nu au auzit nimic despre aplicarea proiectului de lege prin care lucrătorii din sistem vor primi aproximativ 1,16 lei pe litru de motorină folosită la campania agricolă. Crescătorii de animale însă par a fi ceva mai „norocoși”, pentru că MADR a propus la sfârșitul lunii trecute trei proiecte de sprijinire de la bugetul statului a sectorului. Este vorba în primul rând de un proiect de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării și protecției porcinelor. Astfel, crescătorii de porci ar putea primi până la 1.365 lei pe unitate vită mare (un porc are 0,3 UVM, potrivit ratei de conversie stabilite în Regulamentul CE), dacă vor îndeplini toate condițiile cerute de stat. Și pentru fermele mai mici acest lucru pare imposibil de realizat din moment ce producătorul agricol trebuie, spre exemplu, să asigure condiții de iluminat de minimum 9 ore de lumină naturală sau cel puțin 11 ore de lumină artificială pe zi. Al doilea proiect legislativ al MADR se referă la ajutoarele de stat pentru bunăstarea păsărilor. Ajutorul ar putea ajunge până la peste 2.000 lei pe UVM (o găină are 0,014 UVM), din nou dacă sunt îndeplinite condiții precum utilizarea de furaje ecologice, sau practicarea unei metode de creștere „ce nu provoacă sau nu cauzează suferințe și vătămări ale animalelor”. Nu în ultimul rând, MADR a elaborat un proiect de lege pentru producătorii de lapte afectați de criza economică. Cuantumul sprijinului financiar diferă în funcție de cantitatea de lapte livrată la procesatori și ajunge până la 2.000 de euro pe exploatație. În total, ministerul vrea să aloce, pentru 2010, peste 101,6 milioane de euro, pentru crescătorii de animale români, din care peste jumătate, adică 53,14 milioane euro, vor fi acordați fermelor de porci.