1,85 milioane lei pentru tinerii antreprenori constănţeni

1,85 milioane lei pentru tinerii antreprenori constănțeni

Ieri, la hotelul Ibis, Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) Constanța a organizat o conferință de prezentare a unui nou proiect de stimulare și dezvoltare a culturii antreprenoriale, în rândul tinerilor constănțeni. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Pentru a duce la bun sfârșit proiectul „Diseminarea culturii antreprenoriale și promovarea parteneriatelor în regiunea sud - est”, CCINA Constanța are sprijinul Universității „Ovidius” din Constanța, Universității „Politehnica” din București și firmei italiene „Camporlecchio Educațional” din Roma. „Obiectivul proiectului constă în organizarea unor seminarii de formare profesională și dezvoltare antreprenorială. Proiectul va ajuta tinerii să-și deschidă firme și va încerca să ajute IMM-urile să se dezvolte și să treacă peste această perioadă dificilă. Este cunoscut faptul că societățile comerciale care nu urmează regulile economiei de piață în mod riguros, au șanse foarte mici de supraviețuire”, a declarat Cristian Doicin, managerul proiectului și conferențiar universitar la „Politehnica” București. Aplicarea proiectului a început în iulie 2009. El se va finaliza în anul viitor, în iunie. Bugetul de finanțare este de 1,85 milioane lei. Proiectul se adresează angajaților, întreprinzătorilor, persoanelor care doresc să inițieze o activitate independentă și personalului de conducere din IMM-uri. „Încercăm să creăm o cultură antreprenorială eficientă. Pentru ca firma să se poată dezvolta și să poată accesa fonduri, antreprenorul trebuie să stabilească un plan și să anticipeze momentele mai puțin prielnice din viața societății comerciale. În plus, e nevoie de răbdare. Nu te poți aștepta să scoți profit din primul an, spre exemplu”, a explicat Cristian Doicin. Până la finalul proiectului, în cadrul CCINA Constanța se va crea un birou de informații în domeniul antreprenoriatului. „La nivel european, s-a făcut un studiu în peste 2.000 de universități referitor la cultura antreprenorială, pentru a descoperi lacunele din domeniu. Vom oferi solicitanților tocmai aceste informații lipsă, de la managementul inovației, produsului, până la cunoașterea legislației”, a mai spus managerul proiectului. În cadrul proiectului, se vor organiza mai multe seminarii cu grupuri de câte 15 persoane. În final, se dorește instruirea a de 30 persoane pregătite pentru a lansa o nouă afacere (din care aproximativ 15 femei) și pregătirea a altor 30 de persoane-întreprinzători pentru dezvoltarea și extinderea activității (din care aproximativ 22 femei).