1.050 de copii au primit daruri de la SLN

Zeci de copii, împreună cu părinții lor, au luat parte la serbarea Pomului de Crăciun organizată de Sindicatul Liber al Navigatorilor. Puii lupilor de mare au asistat la un spectacol de colinde și cântece dedicate Nașterii Domnului, iar la final au primit daruri bogate. „În acest an, spre bucuria noastră, am distribuit 1.050 de pachete copiilor membrilor noștri de sindicat, cu 700 mai multe față de anul trecut” - a declarat Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor. La finalul sărbătorii, liderii sindicatului au răspuns întrebărilor ziariștilor. „Peste 5.000 dintre navigatori, care sunt membrii sindicatului nostru, vor întâmpina Crăciunul pe mare. De asemenea, 3.000 de bărbați și femei din rândul personalului auxiliar vor petrece sărbătorile de iarnă la bordul navelor de croazieră, pe care muncesc” - a afirmat liderul SLN. În prezent, circa 26.000 de români fac parte din corpul personalul navigant, 19.000 dintre aceștia fiind ofițeri și navigatori nebrevetați. „SLN are, la această oră, un număr de 6.380 de membri cotizanți - un adevărat record, dacă se ține cont de faptul că în 1995, numărul acestora era de doar 300 de persoane. În 2008, am recuperat aproape 800.000 de dolari pentru navigatorii români (reprezentând compensări pentru accidente și decese) și 1.200.000 de dolari pentru marinarii străini care au venit în portul Constanța. Sunt sume importante și tocmai de aceea suntem percepuți pe plan internațional drept un sindicat deosebit de activ. În calitate de inspector ITF, eu am ajuns pe locul IV în topul internațional al sumele recuperate pentru navigatorii străini” - a declarat Adrian Mihălcioiu. Unii dintre navigatorii români nu se vor putea bucura cum se cuvine de Crăciun. „Din păcate, la această oră, mai sunt 12 navigatori români pe navele „Ital Ro-Ro One” (aflată în Franța, în portul Toulon) și Ital Ro-Ro Three (în portul Genoua, din Italia), care aparțin companiei Puglia Navigatione. După cum se cunoaște, aceasta a dat faliment. Navigatorii își vor recupera salariile după vânzarea navelor. Atunci vor primi și biletele de avion pentru a fi repatriați. Pentru ei este greu căci sunt departe de familie. Din fericire, au tot ce le trebuie la bord, până își vor primi salariile și vor reveni în țară.” Liderul SLN apreciază că anul 2009 va fi un an greu pentru shipping-ul internațional. „Sperăm ca numărul navigatorilor români care vor rămâne fără locuri de muncă să fie cât mai redus. Nu trebuie să uităm faptul că 2008 a fost caracterizat prin cel mai mare deficit de ofițeri pe plan mondial, circa 45.000 de persoane. Nu cred că situația se va inversa și că vom avea un excedent de ofițeri. Noi ne așteptăm ca, la companiile mari, să crească salariile. Situația este diferită la companiile mici. Pe de altă parte, nebrevetații și personalul auxiliar vor întâmpina dificultăți mai mari în obținerea unui contract de îmbarcare. Noi estimăm că 3.000 dintre cei 14.000 de navigatori români care au fost îmbarcați în acest an nu vor mai reuși să plece în voiaj în 2009. Este o estimare optimistă.”