Zugrăveala cosmică sau lustra din centrul universului

Ştire online publicată Joi, 26 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

De când sărmanii de la NASA au dublat costurile călătoriei în spațiu, anulându-mi astfel orice plan de viitor, am încercat să găsesc soluții de compromis. Înainte de scumpire, ar fi trebuit să muncesc 5.000.000 de ani, ca să ajung pe orbită. Acum trebuie să muncesc 10.000.000 de ani, ceea ce mi se pare deja penibil. Nu a trebuit să caut prea mult, pentru că mi-au oferit alții alternativa. Zugrăveala cosmică sau fotoimprimarea murală permanentă. Adică o tehnică nouă de amenajare a locuințelor, care constă în realizarea unei imagini virtuale a cerului înstelat, direct pe tavanul camerei. Pe timpul zilei, cerul tridimensional de pe tavan nu se vede, ci se folosește de sursele de lumină, artificiale și naturale, pentru a se încărca. Apoi, când e întuneric beznă, poți să te simți, timp de 4 - 9 ore, ca inginerul de la centrala nucleară de la Cernobâl, care s-a uitat minute în șir la cerul înstelat, prin cupola spartă a reactorului. Desigur, dacă lustra din cameră are becuri normale și este privată de lumină naturală, cerul artificial trebuie lăsat „la încărcat " între 45 și 90 de minute, deoare-ce becurile nu oferă decât 5% energie luminoasă. O încărcare mai rapidă și mai eficientă se poate face cu lămpile „energizante", care au lumină neagră, sau cu neoanele. Cerul 3D poate fi aplicat pe orice tip de tavan, indiferent de zugrăveală, finisaj sau material, problemele apărând atunci când vrei să zugrăvești din nou. În afară de eclipsa totală de tavan, vei arunca la gunoi între 22 și 40 euro/metru pătrat. Asta înseamnă că pentru o cameră de 20 de metri pătrați, investiția se ridică la 440 - 800 euro. Acum, sincer, mai bine îți cumperi un telescop și văruiești tavanul când vrei. În plus, dacă tot dormi sub cerul înstelat, noapte de noapte, există riscul să începi să te crezi Rambo sau Tarzan și să începi să ieși la omorât animăluțe, în loc să mergi la alimentară după mâncare.