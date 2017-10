Ziua Tineretului din Turcia, sărbătorită, la Constanţa, în spirit multietnic

Ziua Tineretului din Turcia, sărbătorită, la Constanța, în spirit multietnic

Ziua Tineretului și Sportului din Turcia va fi sărbătorită, anul acesta, în cadrul unui festival al tinerilor, la Constanța, de reprezentanți ai mai multor etnii. Pentru prima dată, Uniunea Democrată Turcă din România organizează pe 18 și pe 19 mai o serie de acțiuni dedicate Zilei Tineretul și Sportului din Republica Turcia, la care au invitat reprezentanți ai mai multor comunități etnice. Pe parcursul a două zile, la Palatul Copiilor vor avea loc competiții sportive, printre care, un minicampionat de fotbal, meciuri de volei, un cros, dar și un simpozion dedicat tinerilor, o expoziție de fotografie și concursuri de cultură generală. Alături de participanții din țară, la festival vor participa și renumite ansambluri artistice din Yalova – Turcia (ansamblul YAFEM), și Kirjali - Bulgaria. „Ziua Tineretului și Sportului este o sărbătoare foarte importantă în Turcia și este marcată, an de an, prin manifestări culturale și sportive. Comunitatea turcă din România a acordat întotdeauna o atenție deosebită acestei sărbători. Cunoscut fiind faptul că 2008 a fost declarat Anul European al Dialogului Intercultural, am decis să dăm și noi o conotație multietnică manifestărilor organizate cu prilejul acestei sărbători, astfel încât să contribuim la promovarea conceptelor de multiculturalitate în rândul celor mai tineri dintre membrii comunității noastre”, au declarat organizatorii evenimentului. Ziua de 19 mai a fost declarată Sărbătoarea Tineretului și Sportului în Turcia, de Mustafa Kemal Ataturk, fondatorul Turciei moderne. La 19 mai 1919, Ataturk a cucerit orașul Samsun și a dedicat victoria tinerilor. Mai târziu, ziua de 19 mai a fost declarată sărbătoare națională.