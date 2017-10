Ziua Nediscriminării în România a ajuns la a noua ediţie

Ziua Nediscriminării în România a ajuns la a noua ediție

Ştire online publicată Luni, 31 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Data de astăzi, 31 august, marchează Ziua Nediscriminării în România. În țara noastră, ultima zi din a lunii august reprezintă, încă din anul 2000, ziua în care prevenirea tuturor formelor de discriminare capătă un sens aparte, menit să accentueze lupta împotriva oricăror deosebiri, excluderi, forme de restricție sau preferințe în baza criteriilor prevăzute de legislația în vigoare. De menționat este, în sensul acesta, existența, în România, a unui organism de profil, numit Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, autoritate de stat autonomă sub control parlamentar și care are ca obiectiv respectarea și aplicarea principiului nediscriminării, potrivit atât legislației naționale, cât și documentelor internaționale la care țara noastră este parte. Iar când spunem discriminare înțelegem criteriile pe baza cărora au loc, potrivit legislației românești, gesturi sau acțiuni de excludere și restricție așa cum sunt: rasa, naționalitatea, etnia, limba, religia, categoria socială, convingerile, sexul, orientarea sexuală, vârsta, handicapul, boala cronică necontagioasă, infectarea HIV, apartenența la o categorie defavorizată, dar și orice alt criteriu care are ca scop restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței și exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural, precum și în orice alt domeniu al vieții publice.