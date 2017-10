Zilele Recoltei de la Cernavodă au stat, anul acesta, sub semnul diversităţii

Zilele Recoltei de la Cernavodă au stat, anul acesta, sub semnul diversității

Week-end-ul care tocmai s-a încheiat a stat sub semnul festinului la Cernavodă. Manifestările organizate sâmbătă și duminică de primărie, cu ocazia Zilelor Recoltei, i-au scos din casă cu mic cu mare pe cernavodeni, atât pentru cumpărăturile de toamnă, cât și pentru un maraton folcloric susținut de ansambluri din țară și din străinătate. Ca în fiecare an, Primăria Cernavodă a organizat la început de octombrie o serie de manifestări dedicate sărbătorii toamnei. Timp de două zile, în centrul orașului au fost amenajate standuri pentru producătorii agricoli veniți în cea mai mare parte din județ, pentru a-și valorifica recoltele la prima mână. Cartofii nu săreau de 1 leu pe kilogram, strugurii îi puteai cumpăra și cu 2 lei, brânza o puteai achiziționa cu 15 - 17 lei pe kilogram, acestea fiind doar câteva dintre produsele expuse. Gospodinele au avut așadar de unde alege pentru a-și umple cămările pentru iarnă. Nu au fost uitați nici iubitorii de animale, în mini-târgul amenajat în centrul orașului, în imediata vecinătate a primăriei, cei interesați putând să negocieze pentru achiziționarea necuvântătoarelor. În premieră pentru cernavodeni, picturi ebru Special pentru Zilele Recoltei, au fost prezenți la Cernavodă, sâmbătă și duminică, și meșteri populari din toate colțurile țării. Astfel că amatorii de suveniruri sau colecționarii de obiecte tradiționale nu au plecat cu mâna goală de la standurile cu ceramică, de la cele cu obiecte tradițio-nale lucrate în lemn sau țesături. Anul acesta, vizitatorii s-au putut bucura de prezența la Zilele Recoltei și a unor meșteri populari din orașul Yalova - Turcia. Oaspeții, membri ai centrului pentru păs-trarea și promovarea tradițiilor turcești din Yalova (YAFEM), au expus obiecte de ceramică, pictate manual, dar și, în premieră, picturi lucrate în tehnica ebru. Un caricaturist din același oraș scăldat de apele Mării Marmara a fost, de asemenea, atracția vizitatorilor. Petreceri pentru toate gusturile și… etniile Atmosfera de sărbătoare a culminat la Cernavodă cu programul artistic prezentat pe parcursul celor două zile pe scena din centrul orașului. Ținând cont de valențele multietnice ale spațiului dintre Dunăre și Marea Neagră, organizatorii au pregătit un program artistic care a stat sub semnul diversității. Astfel că, pe parcursul celor două zile, au urcat pe scenă reprezentanți ai comunităților rușilor lipoveni de la Ghindărești, ai turcilor de la Constanța, dar și ansamblul romilor din Cernavodă. Nu au lipsit nici oaspeții din străinătate, Ansamblul YAFEM aducând cu el din Turcia muzica și dansurile tradiționale turcești. Oaspeții din Turcia, recunoscuți la nivel internațional ca organizatorii celui mai mare festival al lumii turcice care se organizează de 12 ani la Yalova, s-au aflat pentru prima dată la Cernavodă și au evoluat atât sâmbătă, cât și duminică seară. Tradițiile slovenilor au fost și ele promovate pe scena de la Zilele Recoltelor de către Ansamblul Svoboda din orașul Krsko, orașul sloven fiind înfrățit de un an cu Cernavodă. Iubitorii folclorului românesc s-au bucurat sâmbătă seară de un concert extraordinar susținut de solistul Florin Vasilică și de Ansamblul Teleormanul. Potrivit programului, duminică seară cernavodenii au avut întâlnire cu Aneta Stan și Elisabeta Turcu. Printre invitați s-au mai aflat și ansambluri din Ovidiu, Medgidia, Cumpăna, Hârșova, Castelu. Concursuri și expoziții tematice În cadrul manifestărilor, au mai fost cuprinse concursuri pentru gospodinele orașului, „Cea mai bună zacuscă” și „Cele mai bune murături”, dar și concursuri pentru pasionații de fotografie, unde au fost premiate cele mai frumoase fotografii „Cernavodă - toamna”. Pe parcursul celor două zile, în holul primăriei a fost amenajată, cu sprijinul Uniunii Democrate Turce din România, și o expoziție de obiecte tradiționale turcești.