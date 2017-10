Zece sfaturi alimentare de respectat

Am strâns de la gospodine și specialiști zece sfaturi simple care te vor ajuta să economisești bugetul pentru mâncare, dar și să faci alegeri înțelepte pentru sănătatea ta!1. Păstrează mâncarea corespunzător, ca să n-o arunci.Păstrează alimentele proaspete pentru mai mult timp reglând frigiderul la o temperatura sub 5°C.2. Pâinea se usucă de obicei și nu apuci să o mănânci?Stropește-o cu puțină apă rece, apoi încălzește-o în cuptor. Asta, doar dacă nu cumva a mucegăit deja.3. Nu ține pâinea în frigider: se învechește mai repede.N-o ține în punga de plastic: poate mucegăi. Dacă ai prea multă pâine, folosește o parte pentru crutoane.4. Ca să verifici prin miros produsele din carne preambalată, trebuie sa le ții mai întâi timp de 30 de minute desfăcute din ambalaj, la temperatura camerei.5. Ai fiert prea multe spaghete?Ce e în plus se poate păstra într-un recipient de plastic închis etanș timp de doua zile în frigider, sau, mai mult timp, în congelator.6. Mâncarea congelată trebuie consumată în termen de trei luni.După decongelare, nu trebuie păstrată mai mult de 24 de ore.7. Înainte de a pune la congelat carnea sau peștele proaspăt, porționeaz-o astfel încât să nu trebuiască să decongelezi mai mult decât ai nevoie pentru a prepara o dată.8. Nu risca să consumi ouăle cu termen depășit, sau al căror gălbenuș se împrăștie. Ouăle alterate sunt printre cele mai toxice alimente.9. Când cumperi alimente congelate, fă în așa fel încât să ajungi cu ele acasă și să le pui în congelator înainte ca ele să se dezghețe. Recongelarea nu e recomandată.10. Verifică-ți congelatorul o dată la trei luni: s-ar putea să uiți ce mai ai în spate.Scoate la consum ceea ce ai pus acolo de la ultima verificare.(sursa: www.avantaje.ro)