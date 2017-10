Zâna Măseluţă

Zâna Măseluță

Primul instrument de explorare al copiilor îl reprezintă gura, începând chiar din perioada intrauterină. Astfel că, de la naștere și până după vârsta de un an, tot ce prinde cu mâna va fi dus înainte de toate la gură, spre cunoaștere. Ducerea la gură a obie-ctelor din jur are avantaje multiple, obișnuind bebelușii să mestece alimentele semisolide și solide, care urmează să intre treptat în alimentația sa. Toți sugarii fac acest lucru, de aceea trebuie să fiți atenți ca toate jucăriile să fie făcute din cauciuc, material plastic sau lemn bine șlefuit, evitându-se formele cu colțuri sau ascuțite. De asemenea, sunt de ocolit jucăriile pictate sau lăcuite. Acest gest nu este într-atât de riscant pe cât am fi tentați să credem, căci obiectele pe care le duce la gură bebelușul sunt contaminate cu germenii proprii, la care el este adaptat. Dacă ținem totuși, obiectele pot fi spălate și dezinfectate prin fierbere, mai ales dacă au căzut pe jos. Primul dinte Obiceiul bebelușilor de a duce totul la gură nu are neapărat legătură cu foamea sau apariția dinților, se arată pe site-ul www.utilecopii.ro, cu atât mai puțin înainte de împlinirea a cinci luni. Primii dinți erup ușor. Cei care erup mai greu, putând provoca durere, sunt molarii de lapte și caninii. Un dinte care își începe erupția poate determina o ușoară congestie a gingiei, fiindcă produce la nivelul acesteia o plagă tăiată. Aceasta generează uneori apariția unui puseu febril în-soțit de agitație, somn întrerupt și stări de indispoziție. Cele mai frecvente tulburări sunt provocate de erupția primilor incisivi inferiori, de asemenea de primii molari, de canini și de ultimii molari de lapte. Apariția dinților se face într-o anumită succesiune, dar vârsta la care apare primul dinte poate varia de la un bebeluș la altul. Sunt copii ai căror dinți încep să apară în jurul vârstei de șase - șapte luni și copii care, la finele primului an, nu au încă niciun dinte. Cu toate acestea și unii și alții sunt perfect sănătoși, normali și cu o dezvoltare la fel de bună. Dinții care încheie den-tiția de lapte apar aproximativ la doi ani, doi ani și jumătate, dată care marchează și sfârșitul primei copilării. Mugurii dentari se formează în viața intrauterină Mugurii dentari se formează încă din momentul vieții intrauterine, de aceea pentru o contribuție cât mai mare la dezvoltarea lor sănătoasă, mama ar trebui să țină cont de alimentația sa, pe tot parcursul sarcinii. Este important ca aceasta să conțină toate elementele necesare formării dinților, dar mai ales calciu și fosfor. Cele mai bogate alimente în aceste minerale sunt laptele și derivatele de lapte, carnea și peștele. Toate acestea trebuie să stea la baza regimului alimentar al gravidelor. De asemenea este extrem de important ca în perioada ultimelor luni de sarcină, gravida să facă plimbări în aer liber, mai ales în zilele cu soare, pentru efectul deosebit de benefic al razelor ultraviolete.