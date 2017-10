Zahărul ne îmbătrâneşte?

Zahărul ne îmbătrânește?

Ce spune teoria: În ciuda nenumăratelor creme ultrapotente și a tehnicilor de chirurgie plastică pe care le încercăm, potrivit ultimelor studii, se pare că alimentele pe care le consumăm au cel mai mare impact asupra tinereții și frumuseții noastre.Vestea proastă: dulciurile distrug colagenul și, implicit, fibrele de elastină. Procesul se numește glicație. Potrivit www.cosmetiquette.ro, zahărul se lipește pe fibrele de colagen (care creează noi molecule modificate, AEG) determinând ruperea lor și inflamarea țesutului. Pe scurt, pielea își pierde tonusul și se ridează.Ce spun specialiștii: „Zaharurile încetinesc dilatarea vaselor de sânge, afectând circulația sanguină. Dar fluxul de sânge este cel care hrănește dermul, acel strat al pielii care produce celule de colagen și elastină, explică celebrul dermatolog doctor Frederic Brandt. „Dacă nu este bine hrănit, dermul nu mai poate produce suficient de multe fibre elastice noi. Ba, mai mult, zahărul rigidizează fibrele de colagen și elastina existente, scăzând elasticitatea țesutului. Iar dacă te expui la soare, situația devine și mai dramatică.Un studiu publicat în British Journal of Dermatology a demonstrat că moleculele AEG expuse la raze ultraviolete produc radicali liberi și grăbesc procesele de îmbătrânire. Din fericire, situația nu e complet disperată, crede doctorul Brandt. E suficient să renunți la consumul de zaharuri și să urmezi un regim alimentar sănătos pentru a-ți recăpăta tinerețea.Consumă fructe și legume, precum și băuturi care conțin antioxidanți, deoarece aceștia neutralizează moleculele AEG. De asemenea, îi poți aplica topic, folosind creme și seruri cu antioxidanți. „Hai să spunem adevărul: să presupunem că mergi la dermatolog în fiecare lună și îți urmezi cu rigurozitate tratamentele cu botox și laser. În mod sigur te vor ajuta să arăți mai bine și mai tânăr, dar nimic, absolut nimic nu te poate face să mai arăți ca la 20 de ani. Totuși, un regim alimentar controlat îți poate da ceasul biologic cu mulți ani înapoi. Și încearcă să mergi la culcare ceva mai devreme. S-a demonstrat deja că producerea hormonului de creștere, care oricum scade pe măsură ce îmbătrânim, se prăbușește vertiginos după miezul nopții. Or, arzi caloriile și grăsimile mai eficient când nivelul acestui hormon este ridicat. În plus, toată lumea știe că a fi mai suplu înseamnă a fi mai tânăr.