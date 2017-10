Xbox One se lansează pe 22 noiembrie

09 Septembrie 2013

Microsoft a anunțat în sfârșit data de lansare pentru noul Xbox One. Astfel, consola se va lansa pe 22 noiembrie 2013 în 13 țări: Australia, Austria, Brazilia, Canada, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Mexic, Noua Zeelandă, Spania, Regatul Unit al Marii Britanii și Statele Unite ale Americii, urmând ca alte teritorii să primească oficial Xbox One pe parcursul lui 2014. De asemenea, prin vocea lui Yusuf Mehdi (vicepreședinte al Microsoft pe probleme de marketing și strategie), au fost confirmate specificațiile finale ale consolei Xbox One: procesor x86-64 AMD cu 8 nuclee Jaguar, tactat la 1.75GHz (o creștere de la frecvență inițială de 1.6GHz), cip video AMD tactat la 853MHz (creștere de la 800MHz) cu o putere de procesare estimată la 1,31 TFLOPS, 8GB DDR3 de memorie RAM și un hard disk de 500GB (ce nu va putea fi înlocuit). Pachetul Xbox One va include și senzorul Kinect, în a doua sa versiune, noua consolă Microsoft întrând oficial în producție.Gurile rele speculează pe marginea upgrade-urilor de ultima oră pe care le-au primit CPU și GPU-ul incluse în Xbox One: se pare că ar fi vorba despre încercări disperate ale celor de la Microsoft de a aduce performanța sistemului mai aproape de specificațiile oferite de concurentul direct: PlayStation 4. Nu în ultimul rând, consola Xbox One va fi cu 100€/$ mai scumpă decât concurența sa directă, prețul anunțat de Microsoft fiind 499€/$, respectiv 429Ł (UK). Spre comparație, PlayStation 4 va fi lansată pe 15 noiembrie 2013 (în Statele Unite ale Americii) și 29 noiembrie 2013 (Europa), la prețul de 399€/$ sau 349Ł. Cei care aleg să precomande Xbox One vor primi gratuit și o ediție digitală a jocului FIFA 14. În schimb, Sony promite bundle-uri ce includ o consolă PS4 cu HDD de 500GB, două controllere, PlayStation Camera și jocul Killzone: Shadow Fall la un preț similar cu cel cerut pentru Xbox One: 499€.