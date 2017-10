Xbox One primeşte un spor de viteză, pentru a ajunge din urmă PS4

Xbox One primește un spor de viteză, pentru a ajunge din urmă PS4

Luni, 16 Septembrie 2013.

După numeroase compromisuri făcute pentru a aduce consola Xbox One la nivelul rivalei PlayStation 4, oficialii Microsoft încă nu sunt pe deplin încrezători în șansele de reușită ale noii platforme de jocuri. Ultima găselniță atinge în mod direct partea de hardware, aducând un spor de performanță procesorului octo-core aflat la inima consolei.Utilată cu hardware mai slab decât rivala PlayStation 4, consola Xbox One a primit mai întâi un boost de viteză pentru partea de GPU, frecvența procesorului grafic urcând cu 53MHz peste cea anun-țată inițial, ajungând la 853MHz. Între timp, Microsoft a decis că măsura luată nu este suficientă, cerând un nou boost de performanță, aplicat de această dată pentru partea de CPU.Consola Xbox One intră astfel în producție de masă purtând un CPU la 1.75GHz și GPU la 853MHz (cu 150MHz, respectiv 53MHz mai rapide decât era planificat inițial). Estimat la un conservator 5-10%, sporul de performanță obținut fără a modifica cu nimic configurația originală a consolei este totuși insuficient pentru a aduce platforma Xbox One la nivelul rivalei PS4. Având aplicate și aceste ultime modificări, consola Xbox One va ajunge pe rafturile magazinelor din Europa începând cu data de 29 noiembrie, încadrată la un preț recomandat de 499.99 euro.