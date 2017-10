www.cugetliber.ro - ce spune publicul

Ştire online publicată Luni, 27 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

„Compasiunea mea pentru cei care au cumpărat bilete să vadă în seara a treia de festival cea mai ridicolă prestație de babe expirate, ca Mădălin președinte&co!Am avut impresia că văd o serbare PSD undeva la periferia dlui Vanghelie, cu mici și bere...la un club al pensio-narilor (fără cultură muzicală). În acest caz trebuie musai eliminată din festival Luminița Anghel, pentru că a avut cea mai bună pres-tație și merită premiat Proconsul pentru că reprezintă vulgaritatea și penibilul din muzică” - de la TELESPECTATOR (26-08-2007 11:07:26) „Penibil. Prestația de aseară a fost absolut penibilă. Mădălin Voicu, probabil, și-a adus aminte cum cânta el prin baruri cu Nicu Ceaușescu. Bravo pentru Paula Seling și Corina Chiriac, aceste excepții ce întăresc spusele mele. Nimeni nu vede cum se aruncă banii publici pe prostie, iar adevărații profesioniști și teatrele sunt distruse?” - de la valy (26-08-2007 10:02:12). „MAMAIA 2007. Prezentatori oribili, sonorizare proastă, concurenți cu aspect rigid și cam expirați. Mi-a plăcut vocea de la Pitești (la interpretare). La creație, am încredere în Andrei Tudor. Cea mai ridicolă prestație: Anca Sigartău. Ne salvează orchestra, luminile și prestația recitalurilor. Că selecția juriului din acest an are aspect morbid, nu de sărbătoarea prospețimii din muzica altor veri. Păcat de organizare!” - de la TELESPECTATOR (25-08-2007 20:03:17 „Păcat. Păcat că a ajuns acest festival dintr-o mândrie a Constanței în rușine cu transmisie în direct” - de la afrodita (25-08-2007 09:18:52) „Bestibal. Nu mă miră că acum Mădălin Voicu a ajuns expertul politichiei constănțene ce a dus la decimarea numărului de muzicieni instrumentiști din instituțiile orașului” - de la Mamaia (26-08-2007 10:37:21) „O prezentare mai proastă nu se putea. Măcar să fi luat alți actori constănțeni, mai pregătiți, mai experimentați” - de la ACIDUZZU (25-08-2007 21:24:30) „Prost. Este tare prost ceea ce se vede. 