WikiLeaks Porn: Datele personale ale vedetelor porno, pe internet

Ştire online publicată Marţi, 05 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Adevărata identitate a numeroase staruri porno a fost recent dezvăluită, în urma unor scurgeri de informații de tipul WikiLeaks. Sub sloganul "Keep us strong. Keep the industry open", Porn WikiLeaks a publicat datele personale, precum adresele, zilele de nastere și numle reale, a peste 1.500 de vedete din industria pornografică, arată The Independent, preluat de Antena3.ro. Datele personale publicate au fost obținute din baza de date a clinicii Adult Industry Medical Healthcare, specializată în asistarea medicală a vedetelor porno. La finalul anului trecut, clinica a fost închisă, după ce un actor porno a fost depistat cu virusul HIV. Printre „victimele” Porn WikiLeaks se află și fosta actriță de filme porno, Jenna Jameson, precum și fosta iubită a actorului Charlie Sheen, Bree Olson. Informațiile publicate de Porn WikiLeaks au fost încărcate pe internet în urmă cu mai multe săptămâni, însă ele s-au răspândit pe internet după ce bloggerul Mike South a semnalat apariția lor. „Datele voastre personale în mâinile unor persoane care nu ar fi trebuit să le obțină”, a avertizat bloggerul.