Week-end-ul acesta, adevăratul vârf de sezon pe litoral!

Cu siguranță, acest sfârșit de săptămână este cel mai bun din 2011 pentru hotelieri, dar și pentru toți agenții economici de pe întreg litoralul. Datorită zilei nelucrătoare de luni, de Sfânta Maria Mare, zeci de mii de români au decis că este timpul unei scurte vacanțe la mare (prima sau nu). Week-end-ul prelungit nu trebuie ratat sub nici o formă, asta și deoa-rece o sumedenie de evenimente au loc pe întreg litoralul. Concertele se țin lanț! Sâmbătă, de exemplu, în cadrul Festivalului Mangalia urcă pe scenă începând cu ora 21.00, în Portul Turistic, Adrian Enache, Free DeeJais, Valentin Dinu, Amadeus, Florin Mureșan, Alexandra Ungurea-nu and Crush, Vlad Miriță și Ellie White. În încheierea serii, recital Direcția 5. Duminică seară, este rândul lui Dan Bălan, Pepe, ROA, Play&Win, Antoniei, Voxis, Andei Adam și a legendarei trupe Iris. Luni, tot în cadrul Festivalului Mangalia, seară folclorică! Nici în Mamaia nu va fi liniște. Sâmbătă, turneul Ursus Evolution îi aduce aici, pe plaja Fratelli, începând cu ora 18.00, pe R.O.A. feat. Junkyard, Grasu XXL, Guess Who, The Mono Jacks, Puya și Cargo.Mii de turiști și-au anunțat prezența și la Năvodari, acolo unde are loc Sunwaves Festival. Sâmbătă, întreține atmosfera Ricardo Villalobos, Raresh b2b, Prâslea, Zip și Margaret Dygas, Sasha, Scarlet Ettiene, Pagal și Mahony, Dj Sneak, Phil Weeks, Negru și Ali Nasser, dar lista este mult mai lungă! Distracția continuă și duminică, dar și luni! ***Să nu uităm nici festivitatea de luni, care va avea loc cu ocazia Zilei Marinei, pe esplanada din fața Comandamentului Flotei. Acestora li se adaugă și concertele din cluburile mai mult sau mai puțin de fițe din Mamaia. Proconsul este doar una dintre trupele care au ajuns pe litoral. Lista ar fi însă lungă. Așadar, turiștii au de unde alege. Și hotelierii sunt, pentru al doilea week-end consecutiv, extrem de fericiți. Aproape în toate stațiunile gradul de ocupare este de 100%. De asemenea, nici în campinguri și pensiuni nu prea mai ai unde să arunci un ac. Au ajuns pe litoral, după primele aprecieri făcute ieri, aproximativ 300.000 de români.