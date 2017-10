Week-end sportiv la TV

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Sâmbătă, 18 august Ora 07.00: Yokohama Mari-nos - FC Barcelona, meci amical de fotbal - Telesport; Ora 11.00: Campionatul Mondial de fotbal FIFA Under 17 - Eurosport; Ora 13.00: China - Selecționata NBA, în Cupa Stankovic la baschet - Telesport; Ora 17.00: Circuitul Mondial de volei pe plajă Swatch FIVB, la Aland (Finlanda) - Eurosport; Ora 18.30: Marele Premiu al turneului celor patru națiuni la sărituri cu schiurile, la Einsiedeln - Eurosport; Ora 19.00: Boxbuster, King Arthur Abraham vs. Koren Ghevor - Sport.ro; Ora 19.00: Circuitul IAAF de atletism, Grand Prix-ul de la Zaragoza (Spania) - Telesport; Ora 20.15: Circuitul feminin WTA, turneul de tenis de la Toronto (Canada) - Eurosport; Ora 22.00: Bettis Sevilla - AC Milan, meci amical de fotbal - Telesport; Duminică, 19 august Ora 09.30: Marele Premiu Mondial de volei, la Tokyo (Japonia) - Eurosport; Ora 11.30: Campionatul Mondial de motociclism viteză, etapa din Cehia - Eurosport; Ora 12.00: NASCAR Centarion Boats at the Glen - spor-turi cu motor - Sport.ro; Ora 13.00: Angola - Slovenia, în Cupa Stankovic la baschet - Telesport; Ora 17.00: Water Polo World Game - sporturi nautice - Telesport; Ora 17.00: Cupa Campio-nilor de fotbal tineret, în Malaiezia - Eurosport; Ora 00.30: Campionatul Mon-dial de raliuri, la Trier (Germania) - Eurosport; Ora 01.00: Clasica Vattenfall la ciclism, la Hamburg (Germania) - Eurosport.Sâmbătă, 18 august Ora 07.00: Yokohama Mari-nos - FC Barcelona, meci amical de fotbal - Telesport; Ora 11.00: Campionatul Mondial de fotbal FIFA Under 17 - Eurosport; Ora 13.00: China - Selecționata NBA, în Cupa Stankovic la baschet - Telesport; Ora 17.00: Circuitul Mondial de volei pe plajă Swatch FIVB, la Aland (Finlanda) - Eurosport; Ora 18.30: Marele Premiu al turneului celor patru națiuni la sărituri cu schiurile, la Einsiedeln - Eurosport; Ora 19.00: Boxbuster, King Arthur Abraham vs. Koren Ghevor - Sport.ro; Ora 19.00: Circuitul IAAF de atletism, Grand Prix-ul de la Zaragoza (Spania) - Telesport; Ora 20.15: Circuitul feminin WTA, turneul de tenis de la Toronto (Canada) - Eurosport; Ora 22.00: Bettis Sevilla - AC Milan, meci amical de fotbal - Telesport; Duminică, 19 august Ora 09.30: Marele Premiu Mondial de volei, la Tokyo (Japonia) - Eurosport; Ora 11.30: Campionatul Mondial de motociclism viteză, etapa din Cehia - Eurosport; Ora 12.00: NASCAR Centarion Boats at the Glen - spor-turi cu motor - Sport.ro; Ora 13.00: Angola - Slovenia, în Cupa Stankovic la baschet - Telesport; Ora 17.00: Water Polo World Game - sporturi nautice - Telesport; Ora 17.00: Cupa Campio-nilor de fotbal tineret, în Malaiezia - Eurosport; Ora 00.30: Campionatul Mon-dial de raliuri, la Trier (Germania) - Eurosport; Ora 01.00: Clasica Vattenfall la ciclism, la Hamburg (Germania) - Eurosport.