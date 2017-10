Vremea nefavorabilă nu i-a speriat pe turiştii veniţi în vacanţă

Vremea nefavorabilă nu i-a speriat pe turiștii veniți în vacanță

Deși de câteva zile, vremea nu este foarte prietenoasă cu cei sosiți pe litoral, turiștii nu s-au speriat prea tare și au înfruntat vântul de-afară. Cei care au vrut neapărat să stea pe plajă s-au aventurat la o plimbare cu banana sau skyjetul pe apă și spun că au trăit experiențe inedite. „Am profitat de faptul că vântul bate cu putere, și astfel plimbarea cu banana este mult mai incitantă decât atunci când vântul de-abia adie”, spune Mihaela Rusu din Târgoviște. Ea a adăugat că nici măcar ploaia nu ar convinge-o să plece de pe plajă, pentru că și atunci baia în mare este mult mai plăcută. De partea cealaltă, unii turiști au găsit alte modalități de petrecere a timpului liber la malul mării, cum ar fi vizitarea anumitor muzee din orașul Constanța sau a Acvariului, situat pe faleza din Constanța. „Am venit la Acvariu și am rămas plăcut impresionat de schimbările care s-au făcut în ultimii ani. Eu am mai fost aici în urmă cu vreo opt ani, iar acum am venit cu cei doi copii ai mei pentru a vedea și ei peștii. S-au bucurat foarte mult, exponatele sunt foarte frumoase și merită toți banii. De-abia i-am scos afară din Acvariu, că după ei aș fi stat toată ziua aici” - a declarat Tiberiu Iordăchescu din Ploiești. De asemenea, mulți dintre turiști au plecat la cumpărături spre bucuria comercianților care susțin că atunci când nu este vreme de plajă au cele mai mari vânzări. Ei spun că se vând foarte bine suvenirurile care reprezintă anumite imagini de la malul mării, cum ar fi Cazinoul din Constanța, colierele, brățările sau casetele de bijuterii făcute din scoici, dar și obiectele de îmbrăcăminte. „Chiar dacă este criză financiară nu ne putem întoarce acasă fără mici cadouri pentru cei apropiați. Și cum azi nu este vreme de făcut plajă, am zis să profităm și să mergem la cumpărături“ - ne-a declarat un turist. Pe de altă parte, deși vremea de plajă este nefavorabilă de câteva zile, numărul turiștilor care-și petrec vacanța pe litoral este în permanentă creștere atât în Mamaia, cât și în stațiunile din sudul litoralului.