Vrei să fii fericită în dragoste? Iată la ce obiceiuri proaste trebuie să renunţi

Vrei să fii fericită în dragoste? Iată la ce obiceiuri proaste trebuie să renunți

Ştire online publicată Joi, 03 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă viața ta amoroasă din ultima vreme a fost un lung șir de neîmpliniri, s-ar putea să te faci vinovată de una, două sau mai multe dintre obiceiurile proaste de mai jos.1. Aștepți ca el să facă mereu primul pas. Dacă vrei să cunoști bărbați interesanți, trebuie să fii dispusă să faci și tu primul pas. Uneori e suficient un zâmbet larg sau puțin flirt vizual.2. Trăiești în trecut. Renunță să mai inventariezi relațiile tale eșuate, dezamăgirile sau greșelile pe care le-ai făcut. Atunci când vei face acest lucru, vei fi mult mai deschisă către expe-riențe și oameni noi.3. Îți pierzi vremea cu un bărbat care nu te interesează cu adevărat. Chiar dacă, în teorie, are toate calitățile pe care le cauți la cineva, dacă nu există chimie între voi sau nu te vezi alături de el pe termen lung, nu te mai întâlni cu el.4. Îți pierzi vremea cu un bărbat care nu e interesat de tine cu adevărat. Dacă tipul cu care ieși îți trimite ba semnale că ar fi interesat, ba te ignoră, nu merită să-ți irosești timpul prețios cu el. Următorul!5. Îți ascunzi adevărata personalitate. Vrei să fii fata „cool”, care nu se supără că el iese numai cu băieții în week-end. Dar dacă te deranjează cu adevărat acest lucru sau nu îți oferă suficientă atenție și timp, spune-i-o. E singura modalitate prin care poți avea o relație fericită.6. Îi vezi doar defectele. Are prea puțin păr? A vorbit prea puțin despre pasiunile lui la prima întâlnire? A făcut o glumă jenantă? Dacă te concentrezi doar pe aceste greșeli minore în loc să vezi cum vă potriviți per total, riști să pierzi un tip mișto. Nu te mulțumi cu puțin, dar dă-i măcar o șansă să te impresioneze.7. Îți vezi doar defectele. Chiar dacă nu ești frumoasă de pici, foarte dezinvoltă sau la curent cu ultimele noutăți culturale, nu-ți lăsa slăbiciunile să-ți dicteze alegerile în materie de relații. Gândește-te ce te face atractivă și accentuează-ți respectivele calități.(Sursa: www.perfecte.ro)