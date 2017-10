Vrei să devii un magnet pentru femei? Iată cheia succesului

Ştire online publicată Vineri, 22 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Foarte mulți bărbați trec prin viață fără a descoperi care sunt „butoanele” pe care trebuie să apese, ca să atragă femeile în jurul lor. Site-ul www.lolfanatic.com a alcătuit un top al celor mai bune idei care te vor ajuta, astfel încât femeile să roiască în jurul tău.1. „Atacă” subiecte de conversație care țin de zona emoționalăSubiecte precum copilăria și eventualele ei traume, sau planuri de viitor pe termen lung, sau eventualele pasiuni ale fiecăruia - toate sunt subiecte care îi vor trezi brusc interesul în ceea ce te privește.2. Femeile vor un bărbat cu abilități de liderAșadar, în timp ce conversați, preia controlul discuției și în niciun caz nu trebuie să-ți fie teamă să fii tu cel care impune subiectul discuției respective.3. Atenție la gesturi!Toate indiciile non verbale pe care o femeie le exprimă sunt extrem de importante! De exemplu, dacă stai prea aproape de ea și o stropești cu salivă în timp ce vorbești, cu siguranță îți va da semnalele de rigoare; nu le ignora!4. Distractiv, nu caraghios!Femeilor le plac bărbații alături de care se pot distra, însă nu le plac bărbații caraghioși, pe post de clovni. E o mare diferență între cele două statusuri.5. Curteaz-o!Femeile toate adoră să fie curtate! Joa-că-te cu ea, pune-o pe jar, creează-i o atmosferă de flirt.6. Intră în intimitate cu eaFemeilor le plac foarte mult bărbații care arată că nu le este teamă să ducă conversația către subiecte foarte intime.7. Arată-i că „citești” dincolo de cuvintePoți să emiți păreri despre ea și despre cum o simți tu și cum ți se pare a fi, căci femeilor le place foarte mult să vorbești despre ele și să-ți dai cu părerea despre calitățile lor.8. N-o complimenta exagerat de multFemeilor le plac bărbații care arată că le doresc, dar dacă te apuci s-o complimentezi exagerat de mult, o să creadă că o lingușești clar ca să obții avantaje de tot felul de la ea.9. Ce trebuie să eviți neapărat……Este să-i pui prea multe întrebări gen „interviu”, adică s-o chestionezi exagerat de mult despre tot felul de detalii din viața ei.10. Las-o să te cunoascăNu te teme să-i vorbești despre pasiunile tale, despre ce-ți place să faci.11. Nu-i face niciodată complimente care țin de aspectul fizic!12. Nu fii prea disponibilFemeilor le plac provocările; dacă cedezi prea repede și îi arăți că ești topit după ea, își va pierde interesul în ceea ce te privește, fiindcă devii o pradă prea ușoară care nu mai ridică deloc probleme. (sursa: www.sfatulparintilor.ro)