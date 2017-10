Vrei să cumperi o maşină? Iată cele mai bune oferte din Constanţa

Vrei să cumperi o mașină? Iată cele mai bune oferte din Constanța

În ciuda crizei economice, piața auto constănțeană rămâne una destul de ofertantă și dinamică. Dovadă stau numeroasele parcuri auto din Constanța care gem de autoturisme pentru toate buzunarele, dar și tradiționalul târg de mașini de la finalul săptămânii, neîncăpător pentru numărul mare de vizitatori. De asemenea, în ultimii ani, un adevărat liant între vânzător și cumpărător a devenit internetul, site-urile de profil acaparând o mare parte din piață.Revenind la constănțenii interesați să cumpere o mașină la mâna a doua, vă propunem o scurtă incursiune printre cele mai interesante oferte de pe piață. Și pentru a simplifica lucrurile, vom alege trei praguri de buget: 4000 euro, 7000 euro și 10.000 euro. Iată ce ne oferă de acești bani piața auto constănțeană:Buget de 4.000 de euroCu 4.000 de euro în buzunar vă puteți permite o mașină fără prea mari pretenții în ceea ce privește anul de fabricație sau dotări. Într-un sens sau altul, trebuie să faceți rabat. Spre exemplu, pe piața auto constănțeană să află la vânzare un Peugeot 206, din 2008, cu motor pe benzină. Mașina are un rulaj de 81.000 km, iar dotările sunt standard: ABS, geamuri electrice, aer condiționat, închidere centralizată. Prețul de 3.800 de euro este ușor negociabil.Tot la aceiași bani vă puteți cumpăra un Volkswagen Golf, din 2002, pe benzină, adus din Germania. La cei 140.000 km (câți km or fi în realitate nu știm) și cei 11 ani vechime, mașina nu mai prezintă siguranță sau garanție pentru cumpărător.Pentru cei care vor un Mercedes, pot achiziționa un C220, 2002, diesel, cu motor de 2.200 cmc, cutie de transmisie automată, dublu clima-tronic. Problema este că mașina a fost lovită și îi lipsesc aripa dreaptă față, bara, air-bagurile din față și are parbrizul spart.O mașină bună pare a fi și un Audi A4 break, din 2003, cu motor de 2,5 litri diesel. Autoturismul dispune de o cutie manuală în 6 trepte, comenzi pe volan, computer bord, xenon, navigație, pilot automat, scaune încălzite electric, dublu climatronic, ABS, ESP, 8 air-baguri, jante aliaj etc. Prețul, tot 4000 de euro.Pentru o mașină mai nouă ca ani, puteți opta pentru un Fiat Grande Punto, din 2007, cu 64.000 km la bord. Motorul, de 1,3, este pe ben-zină. În dotări intră geamuri electrice, oglinzi electrice, aer condiționat, închidere centralizată și computer de bord.O altă ofertă are în centrul un Ford Focus Break din 2007, diesel, cu motor de 1,6. Vânzătorul spune că mașina a fost adusă din Germania și are la bord doar 135.000 km. Ca dotări, enumerăm: geamuri electrice, oglinzi electrice, sistem de navigație, computer bord, pilot automat, comenzi volan.Cu 4.000 de euro v-ați putea permite și o mașină de teren. Spre exem-plu, un Land Rover Range Rover, din 1996, diesel, cu 160.000 km la bord. Mașina este înmatriculată în Bulgaria, iar dacă vreți să o înscrieți în România vă costă aproape 2.900 de euro taxa de poluare. Proprietarul se jură că kilometrii sunt reali și că mașina este în stare perfectă. Dotările sunt numeroase, cele mai importante fiind: climatizare dublă, ABS, pilot automat, închidere centralizată.Buget 7.000 de euroOdată cu creșterea bugetului e normal să crească și pretențiile. Iar ofertele nu se lasă mult așteptate.Cu 7.000 de euro am putea cumpăra un Peugeot 307 cabrio, din 2004, motor de 2 litri, benzină. Ma-șina are cutie de viteze automată, oglinzi electrice, aer condiționat, sis-tem de navigație, închidere centra-lizată, computer bord, pilot automat, senzori ploaie, scaune încălzite, comenzi volan, senzori de parcare.Dacă nu vă doriți o decapotabilă, vă puteți îndrepta atenția spre un Opel Vectra din 2007, cu 92.000 km la bord, care dispune de o cutie semi-automată. Ca dotări, mașina dispune de: dublu climatronic, scaune încălzite, tapiserie piele, pilot automat, senzor ploaie, senzor parcare, geamuri electrice, comenzi pe volan. Singura problemă ar fi motorul de 1,8 pe benzină, care este cam „păpăcios”.Cei care vor lux și eleganță, se pot orienta și spre un Mercedes Benz S 400, din 2000, cu 250.000 km parcurși. Mașina are un motor de 4000 cmc diesel și cutie automată. La capitolul dotări nici nu are rost să intrăm în amănunte. Are cam tot ce poate să existe pe o mașină de lux.Un simpatic Fiat 500 Coupe vă stă, de asemenea, la dispoziție, dacă aveți un buget de 7.000 de euro. Micuțul autoturism de oraș este fabricat în 2008 și a străbătut peste 78.000 km cu al său motor de 1,4 benzină. Vânzătorul spune că este „FULL EXTRA”, așa că să îl credem pe cuvânt.Iubitorii mărcii Ford se pot orienta spre un Focus din 2009, cu 105.000 km, motor diesel de 1,6. Mașina este adusă din Germania și are ca dotări geamuri electrice, oglinzi electrice, aer condiționat, închidere centralizată, computer de bord, senzori de ploaie, pilot automat.Buget 10.000 de euroCu 10.000 de euro vă puteți permite chiar și o mașină nouă, așa că opțiunile la acest nivel sunt mai numeroase. Dacă însă vreți se-cond-hand, oferta este mai mult decât generoasă. Autoturismele propuse sunt deja cu o clasă peste nivelul mediu de dotări și perfor-manțe, așa că… mult succes.Spre exemplu, o Honda Accord, din 2008, cu 74.000 de km, motor de 2.2 diesel, este alegerea perfectă pentru iubitorii de autoturisme japoneze. Mașina este full option, are inclusiv navigație, și a fost achiziționată direct din reprezentanță, proprietarul prezentând și cartea tehnică originală a mașinii.O altă ofertă este un BMW 320, 2007, diesel, cu 185.000 km la bord. În dotări intră: geamuri elec-trice, oglinzi electrice, aer condi-ționat, sistem navigație, închidere centralizată, radio/CD, servo direc-ție, computer bord, pilot automat, scaune încălzite, senzori ploaie, comenzi volan, senzori parcare.Un Ford Mondeo, din 2007, cu 100.000km, cu motor de 2 litri, diesel, este o altă opțiune fezabilă la 10.000 de euro. Mașina dispune de geamuri electrice, oglinzi electrice, aer condiționat, sistem navigație, închidere centralizată, radio/CD, servo direcție, computer bord, pilot automat, scaune încălzite, senzori ploaie, comenzi volan, încălzire auxiliară, senzori parcare, parbriz încălzit.La 10.000 de euro vă puteți permite și un Audi A6, din 2006, cu 158.000 km parcurși. La capitolul confort, mașina se laudă cu: 4WD, geamuri electrice, oglinzi electrice, aer condiționat, tapiserie piele, sistem navigație, închidere centra-lizată, radio/CD, servo direcție, computer bord, pilot automat, scaune încălzite, senzori ploaie, comenzi volan, încălzire auxiliară, senzori parcare, parbriz încălzit.SfatLa achiziționarea unui autoturism second-hand există numeroase riscuri, pe care însă va trebui să vi le asumați. Un sfat bun este ca înainte de încheierea tranzacției să mergeți cu autoturismul într-un service autorizat și să solicitați o veri-ficare minuțioasă. Chiar dacă veți scoate din buzunar câteva sute de lei, este mai bine să pierdeți acești bani acum decât să vă pară rău mai târziu că ați dat mii de euro pe un hârb. De asemenea, foarte important, să nu vă încredeți niciodată în kilometrajele mașinilor. Acestea se pot da foarte ușor înapoi. Dacă vânzătorul vă tot spune de kilometrajul real al mașinii, ar fi bine să vă demonstreze asta pe cartea mașinii și cu reviziile efectuate la reprezentanță.