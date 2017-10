Vrei să cumperi maşină second-hand? Ce verificări trebuie să facă pentru a nu lua ţeapă

Vrei să cumperi mașină second-hand? Ce verificări trebuie să facă pentru a nu lua țeapă

La achiziționarea unei mașini second-hand de la o persoană fizică necunoscută, noul cumpărător se expune anumitor riscuri. O mașină second-hand cumpărată de la un vânzător neautorizat poate avea cosmetizări care pot ascunde eventuale defecțiuni sau chiar un istoric incert din punct de vedere al operațiunilor în service. Pentru a achiziționa în siguranță o mașină second-hand, autovit.ro recomandă o verificare obligatorie înaintea tranzacției la un dealer autorizat. Verificarea indică exact starea actuală a mașinii cât și eventualele reparații ce urmează a fi efectuate. Aceasta trebuie realizată de către un dealer autorizat, iar acest serviciu este oferit de către toate rețelele mari.Verificarea la dealerul autorizat înainte de a cumpăra automobilul second-hand este o garanție că viitorul utilizator nu achiziționează o mașină care îi poate pune viața în pericol dacă are, spre exemplu, defecte la sistemul de frânare sau la direcție. În plus, în cazul unor mașini cumpărate de la vânzători neautorizați kilometrajul poate fi modificat, în unele cazuri pot fi diferențe și de peste 100.000 km față de kilometrajul real.- se urcă mașina pe elevator pentru a vedea dacă sunt scurgeri de fluide (ulei, lichid de frână, ulei de cutie de viteze)- se verifică starea componentelor mecanice și dacă sunt lovituri pe sub podeaua mașinii- la anumite service-uri cu o ofertă bogată de servicii se verifică vopseaua cu un aparat care măsoară grosimea stratului de vopsea pe întreaga suprafață a caroseriei, astfel că se depistează locurile în care vopseaua este aplicată într-un strat mai gros, semn că mașina a fost revopsită- se fac verificări la computerul de bord al mașinii pentru a se evalua numărul real de kilometri (o mare problemă la un număr însemnat de mașini) și pentru a se realiza un istoric al erorilor înregistrate (cum ar fi diverși martori de bord care au prezentat erori)- se poate verifica istoricul mașinii în toate service-urile mărcii respective din toată România și în unele cazuri chiar din toată Uniunea Europeană.De aceea, specialiștii autovit.ro au contactat dealerii parteneri ai unor mărci de volum, aproape toți având servicii de verificare a autoturismului în vederea vânzării/cumpărării. Tarifele pornesc de la 50 de lei și cel mai adesea ating nivelul de 200 de lei pentru verificări complete, cu o durată de aproximativ două ore. Iată ce recomandă dealerii auto:Cea mai mare rețea de dealeri a mărcii germane, Automobile Bavaria, furnizează servicii de verificare a autovehiculelor second-hand. Costurile pot varia între 50 de lei și 400 de lei în funcție de complexitatea serviciilor de verificare.- Verificare 360 de grade (72 puncte de verificare) - preț aproximativ 450 de lei- Verificare în 12 puncte - cost aproximativ 220 leiServiciile de testare asigurate de către Automobile Bavaria Group cuprind, în mod obișnuit, testări pentru mecanică, electrică, grosimea stratu-lui de vopsea, testare amortizoare, testare frâne și test-drive.Serviciile de testare oferite de Chevrolet includ:- diagnoza computerizată ce include și verificarea kilometrajului real- testare mecanică: verificare tren de rulare, motor, frâne, verificare aspect autoturism (uzură tapițerie, uzură anvelope)- verificare tinichigerie: se verifică dacă mașina are elemente revopsite, dacă este afectată structura de rezistență (lonjeroane, punte etc.)- testare electrică: se verifică dacă autoturismul este în parametrii de funcționare- test drive: împreună cu clientul se face un test drive- verificare documente autoturism. Costurile variază între 50 de lei și 280 lei.Serviciile de testare includ mecanică și electrică, electronică, istoric reparații în garanție, campanii service active și eventuale acțiuni de recall. Costul este de 69 de lei (TVA inclus ) și este standard în toată rețeaua Ford.Reprezentanțele Opel din România oferă servicii de evaluare a automobilelor mărcii, la solicitarea clienților, indiferent dacă acestea au fost achiziționate din rețea sau din afara ei. În ceea ce privește costurile, acestea pot varia.Dealerii Porche România oferă servicii de verificare, care vizează testarea completă a autovehiculelor.Costurile de verificare pentru clienții Toyota care intenționează un buy-back sunt gratuite. Pentru clienții care doresc o constatare în scopul vânzării pe cont propriu contravaloarea evaluării este de maximum 55 euro.