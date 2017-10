Vrei să ai o piele de catifea? Iată ce alimente ar trebui să consumi

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Femeile își doresc să aibă o piele catifelată și strălucitoare, iar specialiștii în cosmetică sunt de părere că pentru a obține un ten sănătos sunt importante și alimentele pe care le consumăm.Poate părea ciudat, însă alimentele pe care le consumăm își pot pune puternic amprenta asupra modului în care arată pielea noastră. Astfel, o dietă bogată în alimente proaspete, grăsimi sănătoase și o bună hidratare reprezintă cheia pentru a obține un ten sănătos, potrivit dailymail.co.uk.Cele mai importante vitamine de care are nevoie tenul sunt vitaminele A, C și E. Acestea se găsesc în cantiăți mari în legume, fructe și semințe, motiv pentru care nu ar trebui să lipsească din alimentația zilnică.Mai mult, specialiștii sunt de părere că ar trebui să ne ghidăm după o regulă simplă atunci când alegem alimentele pe care urmează să le consumăm. Astfel, cu cât ele au o culoare mai puternică, cu atât sunt mai bogate în nutrienți și au un efect benefic asupra organismului.Dintre cele trei vitamine importante pentru organism, un rol vital îl are vitamina C. Aceasta este responsabilă pentru regenerarea celulară și ajută la prevenirea distrugerii celulelor existente la nivelul pielii. Mai mult, alimentele bogate în antioxidanți ca portocalele, afinele sau căpșunile încetinesc procesul de îmbătrânire a pielii.Un consum între 40 și 60 de grame de grăsimi sănătoase este recomandat de nutriționiști. Aceste grăsimi se regăsesc în pește, dar și în semințe.Cel mai important lucru pentru a avea un ten strălucitor este o hidratare corectă. Medicii recomandată consumul a 2 litri de apă pe zi, aceasta având efecte beneficie asupra întregului organism.