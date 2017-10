Vrei o nouă carieră? Iată ce greşeli faci când îţi cauţi un job

1

partial adevarat si sigur incomplet

Nu ai voie sa te lauzi, poti sa o faci dar sa nu exagerezi pt ca angajatorul vrea sa auda ce ai facut la anteriorul loc de munca. Dar nu scrieti si de faptul ca 70 % din posturile anuntate public sunt deja ocupate de neamuri si cunostinte, garantat, sunt scoase doar pt a asigura asa zisa transparenta. Ex, post de conducere scos public, am participat, dar o sursa din interior mi-a confirmat ca e ocupat postul de cumnatul patronului. Deci, o fi din cauza mea ? Inca o greseala pe care o poti face la interviu e sa ceri multi bani, angajatorii vor sa lucrezi moka, eventual sa le mai aduci bani de acasa pt anumite cheltuieli. Sunt angajatori care cer sa-ti folosesti la munca masina personala, pe banii tai integral, pai fu..tu--va mortii mamii voastrevoi firma nu v apermite-ti masina, dar angajatul din 1000 lei poate sa tina si masina si familia. In genul acesta mai sunt exemple, deci hai sa fim corecti, sunt multi candidati praf, pretentiosi, indezirabili, dar mereu se vb de candidati, niciodata de jegurile care reprezinta asa zise firme cu fite de altfel care se cred zei pt ca tu ai nevoi, el are oferte, accepti toate compromisurile sau nu. Ce sa spuna la interviu cineva care de la fostul angajator nu a luat cateva salarii sau a plecat umilit sau a aflat ca a stat ani la randul crezand ca e cu cas-ul la zi si el de fapt era cu 2 ore trecut din burta ?? Scrieti si despre abuzurile anumitor angajatori, sa vedem ce parere au cei care citesc, ei cu se confrunta la servici ??