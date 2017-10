Vrei ca maşina ta să zboare pe şosea? Iată cum îi poţi modifica motorul

Vrei ca mașina ta să zboare pe șosea? Iată cum îi poți modifica motorul

Ştire online publicată Luni, 20 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Când ridicăm capota vedem o mulțime de elemente ce merită schimbate sau modificate, pentru a avea un plus de putere, dacă ne dorim o mașină mai performantă. 4tuning.ro ne prezintă primele 10 lucruri pe care le putem modifica la motor, dacă vrem să fim foarte rapizi pe șosele.Tuningul motor este costisitor, de aceea trebuie făcut cu cap și în locuri specializate sau de către oameni cu experiență. Oricum, sunt multe lucrurile care pot fi schimbate sub capota unei mașini.1. Filtrul de aer. Probabil cel mai accesibil accesoriu din cadrul motorului ce se schimbă este filtrul de aer. Lumea crede că un filtru sport aduce un plus de putere considerabil. În urma unor teste, s-a dovedit că un filtru de acest gen poate să scadă puterea mașinii, o poate păstra identică sau i-o poate crește. Oricum, creșterea de putere este foarte timidă, de ordinul câtorva căi putere, total insesizabilă. Sunetul admisiei însă va fi mai puternic, fapt care de obicei dă impresia șoferului că mașina fuge mai tare. Teoretic, un traseu de admisie aftermarket poate să răcească temperatura aerului care intră în motor, motiv pentru care este un plus de putere.2. Galeria de admisie. O metodă mai avansată de tuning motor este schimbarea galeriei de admisie. De obicei aceasta se schimbă când montăm un mijloc de supraalimentare, dar se poate schimba și la un motor aspirat. Scopul este de a lăsa mai mult aer să intre în motor. Cu un plus de benzină, în amestec cu aerul care intră, va rezulta o putere mai mare.3. Galeria de evacuare. De obicei, aceasta se îmbracă în bandă de azbest sau fibră de sticlă, pentru a izola căldura. Gazele vor rămâne mai calde, mai comprimate, și vor fi evacuate mai ușor. Mergând mână în mână cu galeria de admisie, mai mult aer intrat, va avea pe unde să iasă mai ușor.4. Traseul de evacuare. Menținem drumul aerului și ajungem la eșapament. În continuarea galeriei de evacuare este un traseu format din mai multe elemente. Prima secțiune, cunoscut în popor drept „saxofon”, dar numit acum „down pipe” este bucata de țeavă în formă de „S” ce vine din galerie și ajunge în toba intermediară sau catalizator (dacă există așa ceva). Urmează toba intermediară, catalizatorul și, în final, după un lung traseu de țeava, toba finală sau „muffler”. Ca și filtrul de aer, toba finală are o utilitate prost înțeleasă. Cu cât urlă mai tare, cu atât îi dă mașinii mai mulți cai. Nu este adevărat, deoarece nu schimbă cu nimic puterea mașinii.5. Interne motor. Aici scăpăm de aer și trecem la piesele din interiorul motorului. Putem încadra la interne și piese de gen vibrochen, axe cu came sau cuzineți, dar și cele care se schimbă cel mai des într-un motor performant: pistoane forjate, biele, supape, arcuri supape, etc. Practic, se pot schimba absolut toate componentele motorului, lăsând original doar blocul. Acesta se poate ranforsa, pentru a rezista la puterile mari ce vor urmă. Când vorbim de interne schimbate, vorbim de dublarea sau triplarea puterii originale a motorului.6. Supraalimentare. Turbo sau compresor. Dacă nu avem niciuna, le putem monta. Dacă avem așa ceva, le putem modifica sau schimba cu unele mai performante. Un turbo merge mână în mână cu un intercooler, traseu de admisie și de evacuare, dar și cu o electro-nică specială. Nu poți monta doar un turbo și gata, pleci la drum. La fel și cu un compresor.7. Nos, nitro sau azot. A cam apus era NOS-ului, născută odată cu primul film din seria Fast&Furious. Însă sunt destui care încă vor să bage butelia în portbagaj și să fugă mai repede când apasă un buton.8. ECU, Chip și electronică. Am mai pomenit de câteva ori de electronică. Este necesară în cazul unor modificări majore, pentru a controla amestecul eficient de aer/benzină.9. Alimentare. Dacă avem aer și electro-nică, mai lipsește benzina (sau motorina). Pentru a avea un flux ridicat de benzină, putem schimba pompa. Un magazin de tuning sau atelier care știe modificările mașinii voastre poate recomanda o pompă optimă, care să aibă și putere și care să nu permită motorului să rămână subalimentat și să dea naștere la rateuri sau detonații. Tot aici putem trece și bujiile, fisele, dar și injectoarele, care trebuie să răspundă la noul nivel ridicat de aer și benzină.10. Radiatoare. Mai precis, cele trei - de apă, aer și ulei. Atunci când mărim puterea unei mașini, crește riscul de supraîncălzire. Deci e nevoie de un radiator de apă mai mare. La fel și la ulei - multe mașini nici nu au radiator separat de ulei, dar poate fi montat ușor, cu ajutorul unui kit aftermarket. Cel din urmă, radiatorul de aer, adică intercoolerul, în cazul mașinilor supraalimentate, trebuie și el să fie în conformitate cu modificările. Pentru o putere mai mare, este necesar un intercooler mai mare și răcit mai bine.(sursa: www.4tuning.ro)