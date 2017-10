Vreau să-mi "încalţ" maşina. Ce aleg, cauciucuri noi sau reşapate?

Vreau să-mi "încalț" mașina. Ce aleg, cauciucuri noi sau reșapate?

Ştire online publicată Luni, 25 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

În marile supermarketuri se vând anvelope ieftine care fac cu ochiul cumpărătorilor datorită diferenței de preț destul de mare. Dar ceea ce ignoră oamenii, sau pur și simplu nu observă este faptul că acestea sunt reșapate, sau mai bine spus sunt reconstruite. De ce este această diferență de preț și care sunt avantajele și dezavantajele unei astfel de anvelope sunt lucruri neclare pentru marea majoritate. O să încercăm să clarificăm aceste lucruri în acest articol.Anvelopele noiCauciucurile noi se fabrică de la zero. Mai precis, materialul elementelor se fabrică din diverse ingrediente care sunt amestecate și iau formă unei anvelope.Anvelopele reșapateAcestea sunt ca o cafea de trei zile reîncălzită sau refiartă. Practic, anvelopele reșapate au o bază veche a unui cauciuc folosit.Diferența între anvelopele noi și cele reșapateAnvelopa nouă se face complet în urma unui proces care are loc în același timp: formarea corpului de bază, a balonului (pereții) și a benzii de rulare. Toate acestea se formează la cald și se unesc în timpul construcției cauciucului care durează aproximativ o oră.Anvelopele reșapate se fac dintr-un cauciuc vechi și o bandă de rulare nouă. E ca și cum ai avea o pereche de pantofi vechi la care le schimbi talpa, decât să cumperi unii noi din magazin, schimbi doar ce e tocit sau rupt.Anvelopele reșapate sunt mai ieftine decât unele noi și este normal acest lucru. La o anvelopă nouă costă mult mai mult fabricarea balonului și a bazei, care are multe elemente și structura metalică sau sintetică, decât banda de rulare. La un cauciuc reșapat această bază există deja, fiind a unui cauciuc vechi.De obicei anvelopele reșapate sunt mai grele decât unele noi pentru că banda de rulare nouă, care urmează să fie lipită pe corpul anvelopei vechi, este mai groasă și se adăugă materialele adezive. În plus, cauciucul folosit este unul de calitate mai slabă.În mod normal, anvelopele folosite se reciclează. Când aruncăm un set de anvelope uzate, sunt șanse ca ele să devină niște anvelope reșapate.De ce pot avea probleme anvelopele reșapate?În primul rând pentru că sunt diferențe dintre materiale și date de fabricație dintre cele două părți: baza anvelopei și banda de rulare. În plus, dacă anvelopa este mai veche, se pot pierde proprietățile cauciucului original și lipirea să fie defectuoasă. Pe când, la anvelopa nouă, materialele fiind similare și unirea lor făcându-se la cald în același timp, sunt foarte puține șansele ca banda de rulare să aibă scăpări de aer, să nu fie echilibrată sau alte defecte.Avantaje și dezavantajeAnvelopele reșapate au un singur avantaj: prețul de achiziție foarte mic. Dar dezavantajele nu sunt de neglijat. Sunt șanse ca montarea benzii de rulare să nu fie etanșă și să existe scăpări de aer sau la viteze mari să înceapă să se desprindă puțin și să scape aer. Mai există posibilitatea ca anvelopele reșapate să nu fie echilibrate cum trebuie și să fie necesară o mare cantitate de plumb la vulcanizare pentru a le echilibra. Având o greutate mai mare, va există o influență negativă asupra consumului mașinii dvs. Și, nu în ultimul rând, uzura unei astfel de anvelope este mai mare. Dar prețul mult mai mic este de multe ori un avantaj care eclipsează aceste dezavantaje.Poți cumpăra cauciucuri reșapate dacă nu ai buget suficient pentru un set de anvelope noi. Sau poți cumpăra anvelope reconstruite dacă le folosești o perioadă de timp mai scurtă, cum ar fi în sezonul rece. La fel, poți apela la ele dacă nu aveți de gând să folosiți mașina pentru performanțe mai mari, cum ar fi viteze de top mari. În principal, anvelopele reșapate sunt un compromis de buget, dar nu unul de durată. Nu puține sunt cazurile în care se cumpără aceste cauciucuri și după câteva zile se observă că pierd aer sau că se uzează destul de mult. Dar acest lucru este normal, se aplică zicalei „cât dai, atâta face”. Nu-i de mirare că unul reșapat costă 160 de lei pe 15 țoli, pentru Logan spre exemplu, în timp ce unul nou începe de la 250 de lei. (sursă: www.total-anvelope.ro)