Vreau să îmi cumpăr o maşină. Ce aleg, Logan nou sau VW Golf second hand?

Vreau să îmi cumpăr o mașină. Ce aleg, Logan nou sau VW Golf second hand?

Ştire online publicată Luni, 04 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Multă lume are o mare dilemă atunci când își cumpără o mașină: să fie nouă sau second hand? Bineînțeles, cel mai important aspect ține de posibilitățile financiare, așa că cine are bani cu nemiluita trece ușor peste această dilemă. Însă, pentru românii de rând, cu un buget sub 10.000 de euro, lucrurile stau puțin diferit. Astfel, apare mereu întrebarea: "Ce să fac, să dau 8.000 de euro pe un Logan nou sau să îmi iau de banii aceștia un VW Golf din 2010?"Cel mai bun mod de a lua o deci-zie e să faci niște calcule, să vezi plusurile și minusurile achiziției, informează și site-ul www. solvabil.ro.Avantajele unei mașini noi1. Mirosul de nou. Impresia făcută celor din jur. Ideea că ai un lucru la prima mână.2. Garanția din partea producă-torului. Timp de câțiva ani, nu va trebui să-ți faci griji privind ma-șina. Orice i s-ar întâmpla, produ-cătorul va fi responsabil pentru reparații.3. Lipsa uzurii, posibilitatea de a o utiliza liniștit 2-300.000 de kilometri, cam cât rezistă o mașină modernă.4. Siguranța. Toate mașinile moderne vin cu o mulțime de sis-teme de siguran-ță și sunt proiec-tate pentru a re-zista în tot felul de scenarii de acci-dente.5. Posibilitatea de a-ți cumpăra o mașină configu-rată fix cum vrei tu.6. Poluare redu-să, consum re-dus, taxe mai mici și costuri mai mici. Toate acestea se adaugă la costul de utilizare.Dezavantajele unei mașini noi1. E cu adevărat nouă o singură zi. Diferența dintre o mașină nouă și una uzată e dată de grosimea gardului de la dealer. După ce ai ieșit cu ea pe poarta dealerului, și-a pierdut 15-20% din valoare.2. După câteva luni, nu mai are nici mirosul de nou și nici prezența de model nou. După un an, este deja modelul vechi, după doi, probabil există versiuni care arată diferit ale aceluiași model. În schimb, tu o vei plăti de nouă timp de 4-5 ani, iar ea va fi cât de cât nouă maxim 1 an.3. Toate opțiunile deosebite pentru care tu ai plătit mult își pierd masiv din valoare la revânzare.Avantajele mașinilor second hand1. Costul redus de achiziție. Acesta este marele avantaj în favoarea mașinilor second hand.2. Opționalele aproape gratis. Diferența dintre mașinile vechi full-option și cele în versiunea de bază este mult mai mică atunci când sunt second hand.3. Încadrarea în buget. Nu te îm-prumuți, cheltuiești cât ai. Eventual îți poți cumpăra o mașină dintr-o cla-să superioară, la un preț foarte bun.4. Costuri mai mici cu asigurarea auto.Dezavantajele mașinilor second hand1. Lipsa unei garanții din partea producătorului.2. Costurile de întreținere. O mașină veche are nevoie imediată de o inspecție, probabil schimbarea unor consumabile și a altor piese mai importante. În viitor, e mult mai probabil să aibă nevoie de reparații care nu ar fi fost necesare unei mașini noi.3. Calitatea îndoielnică. Dacă nu știi cui a aparținut mașina și cum a fost întreținută, te supui unui risc.4. Mașini refăcute. S-ar putea să fie o mașină recompusă în urma unui accident sau asamblată din câteva rable. Niciodată nu va avea performanțe sau comportament de mașină întreagă, originală.5. Consum mărit, taxe mari. Povestea cu 3,5% e bună pentru bere, în realitate e absurd să te aștepți ca un motor vechi, cu tehnologie mai veche, să consume la fel sau mai puțin față de unul nou.