Volumul tranzacţiilor online cu cardul a crescut cu 75% în acest an

Volumul tranzacțiilor online cu cardul a crescut cu 75% în acest an

Ştire online publicată Joi, 08 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Valoarea plăților online cu cardul bancar a ajuns la 69,5 milioane euro în primele nouă luni din acest an, în creștere cu 75% față de aceeași perioadă din 2008, conform informațiilor publicate de RomCard, care se așteaptă la un volum al tranzacțiilor de 93 milioane euro la finalul lui 2009. De asemenea, numărul tran-zacțiilor aproape că s-a dublat în perioada ianuarie - septembrie 2009, la 886.000 tranzacții, față de cele înregistrate la finalul celui de-al treilea trimestru din 2008. „Dinamica ultimelor luni ne arată că, în România, comerțul electronic mai are loc de creștere, chiar și în perioade economice mai dificile. Românii au devenit din ce în ce mai familiarizați cu astfel de cumpărături și ne așteptăm ca, la finalul lui 2009, bilanțul să arate 93 milioane euro tranzacționați și 1,2 milioane tranzacții“, spune directorul general al RomCard, Marin Mitroi. Pe de altă parte, din volumul total al tranzacțiilor online cu cardul, aproximativ 65 milioane euro, respectiv 784.000 de tranzacții, au fost realizate prin intermediul platformei ePayment în primele nouă luni, reprezentanții Gecad ePayment anticipând o valoare a acestor tranzacții de peste 80 milioane euro la finalul acestui an. Valoarea medie a tranzacției s-a ridicat în primele nouă luni la 83 euro, în creștere de la trimestru la trimestru, în timp ce, în 2008, valoarea medie a tranzacției a fost de 84 euro. Față de trimestrul II din 2009, volumul plăților cu cardul prin sistemul ePayment a înregistrat o creștere de 7% în perioada iulie - septembrie, susțin reprezentanții Gecad.