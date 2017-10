Volkswagen Tiguan cu facelift - primele detalii şi imagini oficiale

Volkswagen Tiguan cu facelift - primele detalii și imagini oficiale

Ştire online publicată Luni, 07 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Volkswagen a prezentat primele detalii și fotografii ale facelift-ului Tiguan 2012. În plus, cei care doresc pot comanda deja mașina, relatează Worldcarfans.com, care citează producătorul german de automobile. Acest lucru se datorează “cererii ridicate pentru precedentul model, care a dus la epuizarea stocului”. Volkswagen explică și cum a ajuns în această situație favorabilă. Pe 6 ianuarie 2011 Biroul Federal german pentru Autovehicule a anunțat că Tiguan este în continuare cel mai bine vândut SUV între Hamburg și Munchen. În plus, Tiguan a obținut cinci stele la testele EuroNCAP, oferă o varietate de motoare TDI și TSI, care l-au transformat în cel mai economic SUV. În plus, raportul preț-calitate a fost confirmat și de numeroasele teste comparative ale mai multor publicații auto de specialitate. Citeste mai departe...