Volkswagen pregătește un nou SUV de performanță?

Ştire online publicată Marţi, 30 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Volkswagen vrea să acopere cererea de SUV-uri de performanță prin lansarea unor versiuni speciale R pentru modele din propria gamă. Primul pe listă ar putea fi Volkswagen T-Roc R. Segmentul SUV-urilor este unul dintre puținele care se bucură constant de creșteri în vânzări în ultima perioadă, iar constructorii încearcă să profite cât mai mult de acest lucru. Pentru a-și diversifica cât mai mult gama, producătorii tradiționali mizează inclusiv pe versiuni de performanță ale SUV-urilor de bază, cu scopul de a atrage o parte dintre clienții SUV-urilor premium. Ultimul înscris pe o astfel de listă este Volkswagen, care a confirmat că analizează posibilitatea unei game de SUV-uri de performanță sub brandul R, deși constructorul are și brandul GTI.„GTI are legătură cu hatch-urile și cu dimensiunea mașinilor, nu ar trebui să extindem acest brand. Dar avem un al doilea subbrand R. Cu siguranță există cerere pentru SUV-uri de performanță. Există deja câteva SUV-uri premium care au succes. Sunt de acord că s-ar potrivi bine brandului“, afirmă Herbert Diess, șeful Volkswagen. (automarket.ro)