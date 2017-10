Volkswagen Golf este cea mai bine vândută maşină din Europa, în 2009

Volkswagen Golf este cea mai bine vândută mașină din Europa, în 2009

Ştire online publicată Vineri, 29 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Volkswagen Golf este cel mai bine vândut model din Europa, în 2009, reușind să-și apere titlul în fața Ford Fiesta și Peugeot 207, pentru al treilea an consecutiv. Marea schimbare a anului 2009 s-a petrecut pe locul doi, unde modelul Ford Fiesta a reușit să depășească modelele franceze Renault Clio și Peugeot 207. Potrivit unei analize realizate de JATO Dynamics, vânzările VW Golf au crescut cu 23,9% în 2009, comparativ cu anul precedent, peste 570.000 de europeni cumpărându-și mașina germană. Golf câștigă acest trofeu pentru a cincea oară în ultimii zece ani. Și Ford s-a descurcat foarte bine, vânzările Fiesta crescând cu 44% în 2009, până la 472.091 unități. Clasamentul a fost completat de Peugeot 207 (367.160 unități, minus 9,7%), Opel Corsa (351.807, minus 2,5%), Fiat Punto (323.536, plus 15,9%), Renault Clio (312.925, minus 6,8%), Ford Focus (309.134, minus 15,1%), Fiat Panda (298.914, plus 33,8%), Volkswagen Polo (282.780, plus 2,4%) și Opel Astra (275.638, minus 14,1%). Din anul 2000 și până în prezent, titlul de cea mai bine vândută mașină în Europa a fost împărțit între VW, Opel și Peugeot. Modelul Golf a câștigat în 2000, 2001, 2004, 2008 și 2009, în timp ce Opel Astra a ieșit primul în 2005 – 2006. Peugeot a avut două modele pe primul loc: 206 în 2002 – 2003 și 207 în 2007.