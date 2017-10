Vitaminele şi mineralele din alimentaţia copilului tău

Vitaminele și mineralele din alimentația copilului tău

Dezvoltarea și creșterea armonioasă a celor mici este condiționată de o alimentație bogată în vitamine și minerale. Aceste substanțe nutritive ajută copiii să crească mari și sănătoși.Încă de la primele zile, micuții trebuie să consume acizi grași, care ajută la crearea celulelor organismului, la dezvoltarea și funcționarea sistemului nervos și al creierului. În plus, acizii grași întăresc sistemul cardiovascular și cel imunitar și se găsesc nuci, ulei de soia, ouă sau pește.Vitamina C ajută la repararea celulelor organismelor, a globulelor roșii din sânge și a țesuturilor. Totodată, vitamina C menține sănătatea gingiilor, întărește vasele de sânge și grăbește procesul de vindecare a rănilor. Copiii au nevoie și de calciu care să le întărească oasele și să îmbunătățească funcțiile musculaturii. Vitamina E este esențială pentru a proteja celulele de acțiunea radicalilor liberi, iar vitamina D ajută la absorbția mineralelor în organism și întărirea dinților și oaselor. Din alimentația copilului, nu trebuie să lipsească nici fierul, potasiul, vitamina A și magneziul.