Vitamina C protejează copiii de razele nocive ale soarelui

Vrem, nu vrem este vară și ultravioletele își fac de cap, iar copiii noștri vor să stea cât mai mult la plajă, să se bălăcească în apa mării sau la piscină, să se plimbe cu bicicleta prin parc. Din păcate, se pare că oricât de mult ne-am proteja cu ajutorul cremelor cu un grad ridicat de SPF, lupta împotriva efectelor nocive ale soarelui nu este niciodată destul de eficientă. Un conținut mai mare de vitamina C în organism îl va ajuta pe copil să fie mai protejat de radiații, de efectele ultravioletelor și de cancerul de piele.Pentru a tonifica pielea și a o apăra împotriva radiațiilor solare, ea trebuie să primească vitamine atât din interior, cât și din exterior. Vedeta verii este vitamina C. Cunoscută și sub denumirea de acid asorbic, vitamina C este esențială pentru bunăstarea copilului, atât în sezonul rece, cât și vara, când temperaturile sar de 27 de grade Celsius. Vitamina C este în primul rând un antioxidant care stimulează sinteza de colagen a pielii. În plus, vitamina C contro-lează și răspunsul antiinflamator asociat cu radiațiile solare. Hidratarea este la fel de importantă și previne apariția insolației. De aceea, cei mici trebuie să bea apă plată sau sucuri de fructe diluate în timpul expunerii la soare.Fructe și legume beneficeMedicii recomandă ca, în timpul verii, copiii să consume fructe bogate în beta-caroten și vitamina C, cu efect antioxidant: morcov, caise, piersici. Vitamina C se găsește și în citrice (lămâi, portocale), precum și în căpșune și ananas. Și legumele verzi sunt de un real ajutor: urzici, spanac, ștevie, ceapă verde, untișor, păpădie, salată verde. Listei i se adaugă ridichile, loboda, varza timpurie și dovleceii.Pentru ca să îi faceți pe cei mici să consume vitamina C, preparați împreună sucuri din fructe naturale și salate în care să adăugați banane, kiwi, portocale, mandarine, mere, struguri albi sau roșii, căpșuni etc. Implicați-i pe copii în treaba de la bucătărie pentru a consuma produsul final cu mai multă poftă.Suplimente de la plafarAchiziționați de la plafar suplimente de vitamina C, de preferat fără arome și fără coloranți, sau siropuri naturale de cătină, măceșe, afine, zmeură etc. Acestea pot fi amestecate cu apă și consumate sub forma unui suc delicios și răcoritor sau consumate câte o linguriță, înainte de masă.