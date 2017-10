Vitamina C îi face pe copii mai deştepţi

Vitamina C îi face pe copii mai deștepți

Vitamina C ajută la formarea celulelor roșii ale sângelui, la dezvoltarea oaselor și țesuturilor. De asemenea, ajută la întărirea gingiei și întărește vasele de sânge, reducând învinețirea în cazul căzăturilor sau rănilor. Vitamina C ajută la cicatrizarea rănilor, întărind sistemul imunitar și totodată previne apariția infecțiilor. Nu în cele din urmă, ajută la producerea de colagen de către organism, catalizează absorbția fierului din alimente, mai ales din legume. De asemenea, un studiu recent a arătat că vitamina C poate crește coeficientul de inteligență al copiilor. Iată câteva surse de vitamina C: ardei capia, portocale, papaya, broccoli, căpșuni, grapefruit, mango, roșie, spanac.